美對台20%暫時性關稅 中華徵信所估9類產業影響最大

CRIF中華徵信所今天表示，美國對等關稅20%，會對台灣出口產業勢必造成一定程度殺傷力，尤其電器電纜、油電燃氣、電子零組件業、水泥工業等9個產業受影響最大，若無法轉型至高毛利產品，只能考慮外移至其他國家生產。

CRIF表示，美國對台20%稅率與CRIF事前預測的20%至25%相符，由於台灣並無具備足夠條件及籌碼取得與日本、韓國、歐盟相同的15%稅率，就結果論，20%的稅率雖為低標，但出口美國100元的產品需支付20元的對等關稅，對台灣出口產業勢必會造成一定程度的殺傷力。

CRIF表示，若依台灣上市掛牌32個產業類別毛利率來看，20%對等關稅的殺傷力可分為低殺傷力（毛利率25%以上）、中殺傷力（毛利率20%至25%之間）及高殺傷力（毛利率低於20%）3類。

CRIF分析，在不計算金融業的情況下，整體上市產業去年第4季與今年第1季的平均毛利率分別僅為23.64%及22.95%。去年第4季的整體平均毛利率低於對等關稅率，今年第1季平均毛利率僅略高於對等關稅率，對於獲利造成很大的傷害。

其中，CRIF指出，今年第1季平均毛利率高於25%的產業類別有14項，其受影響相對較小，但仍需面臨部分獲利的壓縮，包括貿易百貨、數位雲端、觀光餐旅、資訊服務、居家生活、半導體業、建材營造、生技醫療、食品工業、綠能環保、其他電子、運動休閒、其他類、電腦及週邊設備。

CRIF表示，今年第1季毛利率在20%至25%之間的產業類別有8項，包括電機機械、汽車工業、化學工業、玻璃陶瓷、通信網路業、航運業、造紙工業、橡膠工業。

CRIF表示，今年第1季平均毛利率低於20%的產業類別有9項，其承受更大衝擊，也是受影響最大的產業類別，包括電器電纜、油電燃氣、電子零組件業、水泥工業、紡織纖維、電子通路業、鋼鐵工業、塑膠工業、光電業。

與各國競爭力相較，CRIF提到，台灣對等關稅20%和越南相同，但高於競爭對手日本、韓國的15%，也高於台商生產基地的泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、柬埔寨的19%，只低於印度、墨西哥的25%，因此在同質產品出口的競爭力上，台灣居於下風，尤其日韓稅率較低，對台灣的殺傷力尤其顯著。

CRIF提醒，若受到影響最大的產業類別無法將產品轉型至高毛利產品，只能考慮外移至其他低關稅的國家生產，但這僅是針對上市產業的調整策略，對資源更有限的中小企業而言，關閉台灣廠並轉往其他地區設廠，恐怕是唯一生存出路。

觀察各國在美國的進口市占率消長變化，CRIF表示，台灣佔比由2017年1.8%上升至2025年1月至5月4.3%，增加2.5個百分點；越南由2%上升到4.7%，增加2.7個百分點；印度由2.1%上升到3.1%，增加1個百分點；愛爾蘭由占比2.1%上升到5.6%，增加3.5個百分點。

CRIF認為，本來台灣在美國的進口市占率呈現快速成長態勢，但由於對等關稅的影響，日、韓在美進口市占率預期將由降轉升，愛爾蘭因屬歐盟區同樣適用15%稅率，市占率會大幅提升，該國輸美前5大產品包括化學製品、電腦及電子產品、機械設備，和台灣出口產品同質性高，將成台灣出口勁敵。

CRIF表示，越南和台灣雖同屬20%稅率，但因越南的生產成本較台灣低，預期台商仍會前往越南布局；馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓在美國進口市占率皆低於2.5%，預期將有明顯提升且要留意，今年上半年台灣對馬來西亞投資4.32億美元，對菲律賓投資2.01億美元，分別較去年同期成長165.03%及286.54%，將有望成為台商新寵兒。

CRIF補充，面對美國對等關稅，中國則顯得從容，這是因為2017年以來，中國在美國進口市占率由21.6%降至9.9%，大幅下滑了11.7個百分點，即使大部分的因素是藉由洗產地的方式轉出口至美國。

CRIF說明，對台灣產業來說，20%對等關稅處於「多元不利」的情況，尤其半導體產業仍須等待美國232調查結果公布，才能確定其對等關稅稅率，且這僅是對出口產業的衝擊，尚未涵蓋若美國汽車及農產品進口關稅降低對本土產業的影響。

CRIF表示，對等關稅自4月初延續至今已近3個月，台灣各產業預期已進行多次沙盤推演，並加速降低對中國代工的倚賴，將會是後續美台談判的關鍵籌碼。