CRIF：對等關稅20％ 台灣產業痛苦指數攀上高峰

美國對台的對等關稅稅率為20％。CRIF中華徵信所指出，與其事前預測的20％-25％相符，由於台灣並無具備足夠條件及籌碼取得與日本、韓國、歐盟相同的15％稅率。就結果論20％的稅率雖為低標，但出口美國100元的產品需支付20元的對等關稅，對台灣出口產業勢必會造成一定程度的殺傷力。

若依台灣上市掛牌32個產業類別毛利率來看，20％對等關稅的殺傷力可分為低殺傷力（毛利率25％以上）、中殺傷力（毛利率20％-25％之間）及高殺傷力（毛利率低於20％）三類。在不計算金融業的情況下，整體上市產業去年第4季與今年第1季的平均毛利率分別僅為23.64％及22.95％；去年第4季的整體平均毛利率是低於對等關稅率，今年第1季的平均毛利率也僅略高於對等關稅率，對於獲利造成很大的傷害。若個別就不含金融業的31個產業類別來看，今年第1季平均毛利率高於25％的產業類別僅有14個類別，分別是貿易百貨、數位雲端、觀光餐旅、資訊服務、居家生活、半導體業、建材營造、生技醫療、食品工業、綠能環保、其他電子、運動休閒、其他類、電腦及週邊設備。

今年第1季毛利率在20％-25％之間的產業類別有8項，包括電機機械、汽車工業、化學工業、玻璃陶瓷、通信網路業、航運業、造紙工業、橡膠工業。至於今年第1季平均毛利率低於20％的產業類別則有9項，分別為電器電纜、油電燃氣、電子零組件業、水泥工業、紡織纖維、電子通路業、鋼鐵工業、塑膠工業、光電業，也是受影響最大的產業類別。

儘管毛利率高於25％的產業類別受影響相對較小，但仍需面臨部分獲利的壓縮；至於平均毛利率低於20％的產業類別，則將承受更大衝擊。

CRIF以關稅高低比較，台灣對等關稅20％和越南相同，但高於爭對手的日本及韓國的15％，也高於台商生產基地的泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓及柬埔寨的19％，只低於印度和墨西哥的25％，因此在同質產品出口的競爭力上，台灣居於下風。尤其是日本及韓國的對等關稅較台灣低5％，對台灣的殺傷力尤其顯著。

CRIF指出，受到影響最大的產業類別，若無法將產品轉型至高毛利的產品，只能考慮外移至其他低關稅的國家生產，這僅是針對上市產業的調整策略；若是對資源更有限的中小企業而言，關閉台灣廠並轉往其他地區設廠，恐怕是唯一生存的出路。

若以2017年以來至2025年前5月在美國進口市占率的前10國（不含中國）來看，占比明顯上升的包括台灣從2017年的占比1.8％上升至4.3％，增加2.5個百分點；越南則由占比2％上升到4.7％，增加2.7個百分點；印度由占比2.1％上升到3.1％，增加1個百分點；愛爾蘭則由占比2.1％上升到5.6％，增加3.5個百分點，瑞士的占比由1.5%上升到4.8％，也增加2.7個百分點。台灣本來在美國的進口市占率呈現快速成長態勢，但由於對等關稅的影響，日本、韓國在美國的進口市占率預期由降轉升。

愛爾蘭因屬歐盟區同樣適用15％稅率，在美國進口市占率更會大幅提升；值得注意的是，該國輸美前5大產中包括化學製品、電腦及電子產品、機械設備，和台灣出口產品同質性高，將成台灣出口競敵。至於越南和台灣雖同屬20％稅率，由於越南的生產成本較台灣為低，預期台商仍會前往越南布局。

馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓在美國進口市占率皆低於2.5％，在對等關稅的相對優勢下，預期對美國市場的進口占率將有明顯提升。且要留意，今年上半年台灣對馬來西亞投資4.32億美元，對菲律賓投資2.01億美元，分別較去年同期成長165.03％及286.54％，將有望成為台商新寵兒。

值得一提的是，面對美國對等關稅，中國則顯得從容，主要原因來自2017年以來，中國將在美國進口市占率由21.6％，降低到2025年上半年的9.9％，即使大部分的因素是藉由洗產地的方式轉出口至美國，但在數據上，仍大幅下滑了11.7個百分點，進一步降低對美國市場的倚賴。

CRIF結論認為，20％的對等關稅，對台灣產業來說是處於多元不利的情況，尤其半導體產業仍須等待美國232調查結果公布，才能確定半導體產業的稅率。而這僅是對出口產業的衝擊，尚未涵蓋對美國汽車及農產品進口關稅降低對台灣本土產業的影響。