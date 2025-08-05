關稅不確定淡化 景順：企業獲利中長期影響股市

景順全球市場策略師團隊表示，4月初圍繞貿易的最壞擔憂並未成真，且多項重要貿易協議已簽署。雖然關稅水準仍遠高於去(2024)年，但目前看來仍屬可控。企業與消費者可能能夠共同承擔這些成本，而不會對經濟成長或通膨造成重大影響。市場似乎也樂於接受任何程度的貿易關係確定性。

美國經濟數據持續穩健，幾乎沒有出現急劇下滑或衰退的跡象。例如，美國初領失業救濟金人數減少，緩解對勞動市場疲弱的擔憂。同時，企業財報表現仍具韌性。金融業率先公布優於預期的財報，科技業也緊隨其後，展現穩健成長，進一步提振投資人信心。

美國已與菲律賓、印尼、日本及歐盟達成貿易協議。協議條件普遍優於市場預期，對亞太國家的關稅水準相較於「解放日」當天最初宣布的版本有所降低或維持不變。

日本同意進一步開放市場給美國進口商品，並承諾在美國投資5,500億美元。這項投資承諾尤其值得關注。雖然細節尚未公布，但雙方已建立一個框架，允許美國政府將資金分配至具戰略意義的產業，包括能源基礎建設、半導體製造、造船及關鍵礦產開採。

美國與歐盟也達成協議，類似於與日本的協議，對大多數歐盟出口至美國的商品徵收15% 關稅。雖然這比2024年的稅率高出許多，但這已足以讓投資人稍感安心。

全球投資人已開始淡化關稅不確定性，並似乎對今年下半年持樂觀預期。因為歐洲央行可能暫停降息，歐洲央行（ECB）如市場預期，在連續四次會議降息後，這次決定維持利率不變。這次按兵不動的決策，是因為近期數據顯示歐元區通膨已達央行 2% 的目標。採購經理人指數等成長數據也有所改善，加上德國擴大財政支出，意味著 ECB 可能在接下來幾次會議中維持觀望態度。

景順全球市場策略師團隊認為，從中長期來看，真正影響股市的應是企業獲利。第2季財報季已進入高峰期，目前的跡象普遍支持股市的韌性。不過，貿易與匯率變動仍對個別股票產生影響。在美國，已公布第2季財報的S&P 500企業顯示年增9.2%的穩健獲利成長。歐洲 Stoxx 600指數的第2季每股盈餘年增率為6.4%，遠高於財報季初市場預期的2%，若非第1季歐元走強，歐洲企業的獲利表現可能更佳。與預期相反的是，歐洲出口導向企業的獲利成長優於內需導向企業，這可能與美國企業為了搶在關稅生效前提前進口有關。