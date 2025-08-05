綠色轉型「不能建立在我們的苦難犧牲」 印尼工人來台陳情促總部調查
因應能源轉型，近年印尼鎳礦產業急遽擴張，卻帶來環境汙染、土地權侵害、工安悲劇等問題。環境權保障基金會（ERF）、印尼環保組織AEER及WALHI ，以及來自印尼鎳礦工業區周邊的居民、華新麗華印尼子公司的員工今於華新麗華總部前召開記者會，要求華新麗華揭露供應鏈涉及的問題供應商、對勞工職災傷亡負責、公開燃煤電廠營運狀況、排放數據等，也呼籲華新麗華立即實施全面的人權與環境盡職調查，並定期與在地社區交流。
華新麗華透過旗下子公司在印尼莫羅瓦利（Morowali）與韋達灣（Weda Bay）等工業區內經營冶煉廠與燃煤電廠，與青山集團、浙江華友鈷等中國企業有密切合作關係。
環境權基金會說，在莫羅瓦利工業區（IＭIP），華新麗華的冶煉廠與燃煤電廠距離中小學僅幾百公尺，當地學生、婦女等經常發生皮膚感染和呼吸道問題，卻因財力不足，難以購買口罩、看醫生。在韋達灣工業區（IWIP），除上述環境與社會影響，華新麗華已有一座燃煤電廠，還持續在蓋新的，與全球淨零趨勢背道而馳。
WALHI空間規畫與基礎建設專案經理Sawung Rukmono表示，為了鎳礦加工所設的自有燃煤電廠，不但將氣候變遷變為氣候災難，也導致周邊地區的空汙與水汙染。
當地自救會Fakawele創辦人Adlunfiqri Sigoro展示著當地的淹水照，他說供應鏈破壞環境、砍伐森林，更侵略了當地原住民的生活跟文化，產生的汙染也影響著居民身體，且每逢下雨就淹大水，已經有11人因抗爭遭政府逮捕，「鎳礦產業的發展，不能建立在我們的苦難與犧牲之上。」
華新麗華印尼子公司華新鎳業工人Johan Sappara則說，去年9月，他的同事Andri工作時被壓傷，並從超過20公尺高處墜落身亡，而這只是去年至少17起類似職災中的其中1件，但華新麗華公司卻認為是工人自己的疏失，將責任推給死者，也未公布完整調查報告，也未提出改善工安的具體作法。
Johan說，華新麗華公司的獲利，都是員工血汗換來的，工廠裡每個月幾乎有3成的人生病，大家不可能無緣無故生病，大家長時間處於工作危險之中，既然是高檔的公司，就應該有高階的衛生安全措施才對。
AEER協調人Pius Ginting指出，最新調查發現，華新麗華仍從PT GAG採購鎳礦，該公司是目前唯一仍在被稱為「海洋亞馬遜」的拉賈安帕特島上採礦的企業。此外，華新也與涉及多起人權侵害的中印合資企業 PT Weda Bay Nikel 保持關係。
環境權保障基金會企業責任與國際事務主任孫興瑄表示，雖然華新麗華接見了遠道而來的印尼代表，但對談並沒有給任何實質承諾與回應。
此次跨國聯合行動，除要求華新麗華揭露其供應鏈涉及的問題供應商、缺乏透明度的營運與調查資訊、以及對勞工傷亡事件負責等問題，也呼籲華新麗華立即實施全面的人權與環境盡職調查、公開營運資訊、並納入社區與工人參與機制，真正負起跨國企業應有的責任。
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