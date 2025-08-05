陽光行動／降成本 專家：水輪機組要國產化

進口機組昂貴是小水力或微水力發電建造成本高的主因，專家認為除了發電水輪機組要做到國產化，也要養出在地的專業技術團隊。另，簡化申請程序及提高金融單位融資意願，才能吸引廠商投資小水力發電。

花蓮農村矽谷實驗室創辦人洪健龍指出，小水力發電的水輪機組國產化面臨挑戰，目前國內缺乏完整產業鏈與研發資源，國產化是需要不斷跌倒再站起來的過程，只有反覆試驗與改良才能精進技術。目前許多業者從網路取得設計圖直接複製，未深入研究與創新，長遠來看發電營運過程可能會有問題。

他說，現階段無論是企業還是民間團體，普遍缺乏投入研發的經費與誘因，呼籲政府建立平台，成為政策與民間的橋梁。

台大水工試驗所助理研究員劉宏仁表示，小水力發電若要在台灣遍地開花，須研發標準模組化的機組，台灣有金屬加工製造業，也有發電機與機電供應鏈，加上水利工程規畫專業，水輪機國產化的產業鏈不成問題。

劉宏仁認為在軟體方面，也要養出在地的專業技術團隊，如果機組在發電營運過程出狀況，才不必一直仰賴國外的技術團隊。但前提是發電要具一定規模、能賺錢，才能吸引廠商投入與社區合作開發；以前太陽光電一kＷ成本要四十萬元，現在只要五到八萬元，付得起才能普及化，但小水力發電目前一kＷ開發成本要廿萬至四十萬元，成本相當高。

此外，現在申請小水力發電程序往往要一、兩年，政府應給足夠的行政支持。

洪健龍說，現在小水力發電的市場不成熟，發電常無明確收購對象，讓廠商卻步；若能促成企業收購小水力綠電納入企業ＥＳＧ，不僅能為永續盡力，也能與社區共創在地價值。