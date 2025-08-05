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陽光行動／關山十瀧 1滴水發10次電

聯合報／ 記者尤聰光黑中亮陳雅玲曾增勳李柏澔／專題報導
台東關山圳是有近百年歷史的灌溉水圳，水量穩定，有十個水位落差可設置十部發電機組，實現一滴水發電十次的目標。記者尤聰光／攝影
台東關山圳是有近百年歷史的灌溉水圳，水量穩定，有十個水位落差可設置十部發電機組，實現一滴水發電十次的目標。記者尤聰光／攝影

國內小水力發電目前以農業灌溉渠道發展最積極，阻力也最小，只要選用具高適應性的水輪機組，即能避開洪水衝擊並靈活因應多變的水文條件，也不衝擊生態，更不會爭奪地方的農業用水。

台中「食水嵙溪排水小水力發電場」是全台首座由地方政府主導開發，採用虹吸式水輪機組，第一期工程去年七月啟用，發電容量一八五瓩，第二期工程預計今年底完成，將在尾水處增設第二組水輪機二次發電，發電量也可達一八五瓩，完成後的年發電量達百萬度。

台中市水利局指出，食水嵙溪發電廠利用石岡壩農業用水的出水口水位落差，做兩段式發電，值得一提的是，發電場引食水嵙溪水發電後，往下流的尾水再以專管排放回河道，因此不搶水也不衝擊生態，是推動地方能源轉型與永續發展的典型案例。

台東縣關山鎮「關山圳」二○二七年將啟用「關山十瀧」小水力發電廠，年發電量達兩百萬度，等於約九十戶家庭一年的用電量。這座全台少見的灌渠階梯式微型水力發電工程，利用百年歷史的關山圳十個水位落差，設置十部發電機組，因此命名「關山十瀧」，實現一滴水可以發十次電的目標，被譽為微型小水力的典範。

得標的恆水創電採用國造專利的自抬升式機組，因應灌溉環境所需，水量大時可自動抬升避免溢淹，也有利機組維護與圳道清淤，颱風期間也避免受損。未來發電將併入台電電網並供在地使用，強化在地供電韌性，並結合地方創生，將部分收益回饋社區。

農業部農水副署長陳衍源表示，建置完成營運中的案場有十處，設置容量約廿六點一五ＭＷ，推動中還有十五案，由於灌溉圳路斷面較小，且坡度位差較小，發電規模較小，未來可開發的大多以約○點一ＭＷ微水力規模居多。

台東 台電 發電機 農業部

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