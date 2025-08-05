陽光行動／南華水圳發電 成社區重擔

花蓮南華社區有條清澈且水源充沛的水圳，寬約二公尺，花蓮農村矽谷實驗室創辦人洪健龍在七、八年前找南華社區發展協會合作，用水圳做微水力發電，打造食農與綠能教育場域，後來發現電瓶容易老化，儲存電力有困難，二至三年就要汰換，維護成本相當高，成了社區沉重的負擔。

洪健龍出資置水輪機，社區發展協會理事長梁紹強提供場地，「南華微水力發電場」以公益出發，希望藉此改善社區環境，由於是社區發展再生能源的「範例」，當年成果展吸引時任立委、現任副總統蕭美琴及農委會等大咖蒞臨，台電也協助升級設備，提升發電效能。

不過，梁紹強說，微水力發電雖美好，由於機組投資成本高，發電量卻有限，一天只有六度電，儲存電力的電瓶成本高，且二、三年就得換新，一換就是一、二萬元，對於社區來說太貴了。

後來梁紹強向台電提出「電力存摺」構想，把發的電「存（送）」進台電饋線，再給回饋社區公共電費的優惠電價，也避開社區收入的利益糾葛。目前電力主要用在社區及周邊路燈、溫室等；若遇颱風，就要迅速收起水輪機，避免泥沙淤積破壞機組及影響水源。

洪健龍說，南華微水力發電後來由台電提供升級版的綠色機組，下半部是水輪機，中段是變速器，上半部是發電機，發電後一路傳輸到電控箱和對面的貨櫃屋儲存電力，提供溫網室的照明，形成完整的綠電場域，現在開放作環境教育及水輪機組的實驗場域。