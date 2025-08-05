陽光行動／截流衝擊生態 小水力發電隱憂

台中食水嵙溪排水小水力發電廠第一期去年七月啟用，今年底完成第二期發電機組。圖／台中市水利局提供

小水力在國際的能源供應都扮演穩定且韌性的角色，台灣則剛起步不久，由於河溪陡峭湍急特性，空有豐沛水力卻留不住或用不了，造成發電場址難尋，加上制度面不健全，也缺乏生態衝擊評估，讓業者進退兩難，環保團體也憂心為綠電犧牲生態。

聚沙成塔 強化能源韌性

各國⼩⽔⼒發電量排名前六名為中國大陸、美國、⽇本、義⼤利、挪威及⼟⽿其，裝置容量占比全球六成七，技術已成熟；台電表示，相較太陽光電與風力，小水力可以廿四小時運轉，發電穩定性更高，裝置容量雖小，但是全年穩定輸出，有聚沙成塔效益，能強化能源韌性。

台灣剛進入非核家園，加上綠能需求趨勢，亟缺小水力綠能加入供電行列。

經濟部能源署表示，相對水庫等大型水力發電場域多已開發，且較衝擊環境生態，小水力發電可結合既有水道及水利設施運轉，對環境影響較少。

不過，世豐電力公司在花蓮卓溪鄉豐坪溪的兩座小水力發電廠驚動了環團，兩套發電機組容量分別是一點八一萬瓩及一點九萬瓩，均符合小水力電廠規模，但地球公民基金會表示，世豐這兩座小水力電場的設計，會把整條溪百分之九十五的水都取走，影響溪流生態，這也是小水力發電最大的隱憂。

農田灌溉圳路 案量較穩

基金會專員梁聖岳表示，在河川設置小水力發電最大的疑慮是攔阻水流和取水量，若把絕大多數的水都取走放流發電，以東部流域為例，河溪生態都是河海洄游的物種，若溪流水量太少，水溫會飆高，水深不足、流速快慢都會影響溪流生態。

「全台河川蘊藏十一GW的潛力綠電等待開發。」台灣小水力綠能產業聯盟理事長洪正中估計，台灣河川水系豐富，凡是落差位能、流速動能豐沛的地點，都可以做為小水力發電場，包括農田灌溉渠道、自來水系統的淨水場、汙水處理廠的排放系統等，目前以農田灌溉圳路與自來水系統的發電案量比較穩定。

電力收購價腰斬 降誘因

洪正中說，礙於法令規定，水權申請程序繁瑣，盼中央鬆綁、簡化；汙水處理廠小水力發電因被經濟部認定不適用再生能源電躉購費率，電力收購價少一半，沒了誘因，讓業者挺進意願降低。另因環團擔憂河溪發電的水利設施對生態不利，也是阻力。

台電坦言小水力發展的困難主要在於場址難覓，依照實務經驗，除了流量要相對穩定，也要有足夠的跌水落差或坡降，並評估發電與財務效益、工程可行性、水權及土地取得、環境衝擊性等。水利署也表示，小水力的環境條件限制不少，除上述條件，還要考慮交通及電力饋線分布是否許可。