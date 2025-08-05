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勞長：無薪假薪資補貼擬增至7成

聯合報／ 記者林銘翰余采瀅黃寅／連線報導

美國政府上周公布台灣對等關稅百分之廿，衝擊國內產業，為備戰關稅對就業市場衝擊，勞動部長洪申翰昨表示，對於無薪假勞工適用的「僱用安定措施」，將提出強化版，薪資差額補貼從五成提高至七成，並擴大適用行業範圍。

洪申翰表示，台灣暫時性關稅百分之廿，勞動部會用最大力氣支持勞工，尤其是容易受衝擊的產業。勞動部擴大勞工支持方案，尤其針對放無薪假勞工的「僱用安定措施」，會再提高薪資差額的補貼。

洪申翰指出，「僱用安定措施」除補貼成數提高，也會擴大適用行業範圍。洪申翰說，現在適用行業是橡膠業、機械業等，接下來會把適用行業範圍，擴大至受關稅影響、也包括受匯率變動衝擊的行業，希望幫助更多產業和勞工。

洪申翰指出，八月一日統計最新無薪假人數，相較於兩個禮拜前微幅增加，但相比於去年同期，大約減少約一千人左右。勞動部會密切關注減班休息情況，或目前受國際貿易情勢衝擊的勞工處境，將積極協助、支持勞工應對國際經貿情勢變動所帶來的影響。

台中市長盧秀燕昨說，台灣新竹以南、台南以北，是國內製造業受美國關稅衝擊最大的區塊，中部八個縣市首長前天召開中台灣區域治理平台線上會議，向中央提出「十五項解方」，地方對於受創產業需要什麼幫助也最清楚，希望中央可以重視採納。盧秀燕說，談判相當辛苦，地方沒有苛責，但籲中央盡速公開台美協議內容、交換條件，利於產業應變。

南投縣長許淑華表示，南投、雲林、嘉義作為中部重要糧倉，中央在與美國協商過程中絕對不能以農民利益作為談判。許淑華指出，農業與中小企業是穩定台灣經濟重要的基礎，也是穩定物價重要的力量。

關稅 台美關係

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