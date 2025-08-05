陽光行動／補核電缺口 小水力發電牛步

核能退場，小水力發電成了政府填補電力缺口的寄望，環顧國際小水力發電蓬勃發展，在台灣卻知易行難，除了生態衝擊等顧慮，河川流速快、泥砂量大是不利條件，缺乏因地制宜的國產化設備也是發展難題。

走在宜蘭縣三星鄉安農溪畔可見水流湍急，上游蘭陽水力發電廠發電後排下來的水流到萬富圳。恆水創電執行長鄒飛逯在此創設安農萬富微水力發電廠，利用上游電廠排出的尾水繼續發電。

鄒飛逯說，微水力電廠的裝置容量一百瓩，年發七十五萬度電，相當一百七十戶家庭的全年用電量；發電量雖然不多，但兩年前與台積電簽訂國內第一張小水力購電合約，增加綠電供應。

在雲林的農田灌溉渠道上，農田水利署利用圳路設置了兩處「跌水工」作為小水力發電場，十八號跌水工近六年來每年發電八十七萬度，十五號跌水工近四年來年發電量約一○二萬度。

利用圳路或水利設施來發電

農水署雲林管理處長林富元說，利用圳路或既有水利設施設發電系統，不會消耗水量，讓每滴水發揮最大價值。

據統計，核一、二、三廠年發電量近五一五萬瓩隨核三廠二號機今年五月中旬除役，台灣成為「非核家園」，也形同需填補五一五萬瓩的核電電力缺口。經濟部指已規畫近五百萬瓩的大型燃氣機組，今年陸續加入供電。不過，外界強烈懷疑電力有短缺疑慮，且造成空汙。

成立小水力窗口卻沒有進度

增加再生能源成當務之急。經濟部盤點，國內小水力發電潛力達一千一百萬瓩，比核電缺口多出一倍。

小水力綠能產業聯盟理事長洪正中說，十七年前水利署規畫四十七處小水力發電潛力場址，但未推動，目前以農業用水為發展主力。去年小水盟拜會經濟部，當時稱行政院已通過小水力發電旗艦計畫，今年成立推動小水力統一窗口，協助產業發展，卻沒進度。水利署表示，先前評估場址加上台電開發的小水力發電，有十七案已商轉、五案申設中，今年又新評估廿七案，能否開發涉及有無饋線、水量等條件，由業者先行評估。

場址難尋生態法規也待突破

小水力發電雖標榜一滴水可發多次電，設置容易，在台灣推行卻面臨多重阻力。洪正中說，國際上把小水力電力當成穩定電力，台灣小水力發電最大發電量能在河川，但水權申請程序繁瑣，生態法規待突破，造成場址難尋。