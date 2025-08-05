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鴻海處分俄州廠房與土地 轉攻AI資料中心
鴻海昨表示，代子公司公告處分位在美國俄亥俄州（ＦＯＨ）的廠房與土地。產業人士表示，ＦＯＨ此次資產處分旨在活化俄州Lordstown廠區資產，聚焦ＡＩ資料中心，特別是模組化架構布局，延續與東元策略聯盟，並因應美國強勁ＡＩ需求，加速ＡＩ伺服器與資料中心建置。
針對公告內容，鴻海昨天並未回應。產業人士說，鴻海處分俄州廠房與土地的目的，主要是賣給計畫興建ＡＩ資料中心的商業夥伴。
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