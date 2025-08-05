聽新聞
0:00 / 0:00

元大人壽以21.9億元 標得美國在台協會舊址地上權

聯合報／ 記者邱琮皓朱漢崙／台北報導

財政部國有財產署第二批十二宗國有土地招標設定地上權昨開標，僅位於台北市大安區美國在台協會（ＡＩＴ）舊址標脫，由元大人壽以廿一點九億餘元得標，溢價率百分之十點五七，這也是元大今年第二次標得地上權標的。

ＡＩＴ舊址的標案有三封標單搶標，包括元大人壽、宏盛建設、立信建設，最終由元大人壽得標。國產署表示，因應國際經濟情勢，近期不動產市場投資人多抱持觀望態度，這次推出之精華商業區土地區位實屬優良，成功吸引壽險業及建設公司投標。

元大人壽昨公告，這次標案取得面積約四六二坪，每坪價格約四七六萬元，地上權存續年限為七十年，預計作為長期投資用不動產。

國產署 元大人壽 美國在台協會

延伸閱讀

全訊全力爭取國防標案

傳美拒賴清德過境 AIT稱台灣未宣出訪：美國政策不變

【重磅快評】太空港吃大電 陳其邁還有本錢多燒煤？

黃士修諷王鴻薇看不起民進黨大肥貓：志祺七七拿標案3700萬

相關新聞

陽光行動／補核電缺口 小水力發電牛步

核能退場，小水力發電成了政府填補電力缺口的寄望，環顧國際小水力發電蓬勃發展，在台灣卻知易行難，除了生態衝擊等顧慮，河川流...

陽光行動／降成本 專家：水輪機組要國產化

進口機組昂貴是小水力或微水力發電建造成本高的主因，專家認為除了發電水輪機組要做到國產化，也要養出在地的專業技術團隊。另，...

陽光行動／南華水圳發電 成社區重擔

花蓮南華社區有條清澈且水源充沛的水圳，寬約二公尺，花蓮農村矽谷實驗室創辦人洪健龍在七、八年前找南華社區發展協會合作，用水...

陽光行動／關山十瀧 1滴水發10次電

國內小水力發電目前以農業灌溉渠道發展最積極，阻力也最小，只要選用具高適應性的水輪機組，即能避開洪水衝擊並靈活因應多變的水...

陽光行動／截流衝擊生態 小水力發電隱憂

小水力在國際的能源供應都扮演穩定且韌性的角色，台灣則剛起步不久，由於河溪陡峭湍急特性，空有豐沛水力卻留不住或用不了，造成...

勞長：無薪假薪資補貼擬增至7成

美國政府上周公布台灣對等關稅百分之廿，衝擊國內產業，為備戰關稅對就業市場衝擊，勞動部長洪申翰昨表示，對於無薪假勞工適用的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。