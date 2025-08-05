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AI基本法多數條文保留送出委員會 待朝野協商

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導

立法院教育及文化委員會昨天續審「人工智慧（ＡＩ）基本法」草案，版本眾多、意見分歧，立委聚焦個資、勞權及資源配置等，尤其對施行日期嚴重分歧，分別認為要法律公布起施行或行政院另定之；主責單位數位發展部由政務次長林宜敬出席，但他低調不表態，尊重立委看法。在朝野立委無共識情況下，幾乎所有條文都保留，雖送出委員會，但須交付朝野協商。

國民黨力推「人工智慧基本法」草案，朝野立委提案共計十九個版本，希望因應ＡＩ時代，能有專法促進相關產業發展，同時確保民眾權益。

在法案逐條審查過程中，由於版本眾多，不少立委在每條都補充自己所提版本內容，聚焦個資保護、勞動權益、資料開放與共享、資源配置，以及ＡＩ相關產業的補助或優惠措施。對眾多法條意見分歧，包括要給國科會、數發部，甚至是行政院管轄，都不確定；僅針對政府應積極推動人工智慧研發、應用及基礎設施等三項條文有共識。

在處理該法最後的第廿一條「施行日期」時，朝野嚴重歧見，國民黨立委幾乎都盼從該法公布起就開始施行，民眾黨團、民進黨立委林宜瑾提案都是施行日期由行政院定之。討論過程中，民進黨立委范雲向召委葛如鈞強烈抗議，引發國民黨立委不滿，認為政府一拖再拖，無心認真推動。

林宜敬、國科會主委吳誠文對院版法案或未來相關規畫都低調，僅對法條用詞提供建議，也盼有更多彈性。吳誠文表示，該法涉及ＡＩ產業應用、風險管理、資料治理等議題，相關做法及配套將由數發部主責推動。

經討論，僅確認名稱為「人工智慧基本法」，並通過部分法條及兩附帶決議，送交院會處理前須先經朝野黨團協商處理。

范雲 立法院 國民黨 民進黨 民眾黨 林宜瑾 葛如鈞 吳誠文 數發部

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