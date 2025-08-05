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汽車關稅風暴！電動車砍價大潮來襲 南陽實業開出第一槍

聯合報／ 記者邱馨儀／台北報導
南陽實業昨天宣布，八月起選購現代汽車指定車型，可立即享有卅萬元現金優惠。業界矚目此舉是否引發骨牌效應。記者黃義書／攝影
南陽實業昨天宣布，八月起選購現代汽車指定車型，可立即享有卅萬元現金優惠。業界矚目此舉是否引發骨牌效應。記者黃義書／攝影

美國車關稅問題將掀風暴，電動車砍價大潮來襲，三陽旗下的南陽實業開出第一槍。現代汽車（HYUNDAI）台灣總代理南陽實業昨天宣布，因應晦暗不明的全球關稅大戰，旗下電動車特定車款自砍卅萬元、降價近兩成，限時出清。

台灣對美國車的關稅遲未定案，有傳言說可能「零關稅」，估來自美國的特斯拉（Tesla）電動車可能會大幅降價。因此，台灣觀望的消費者凍結預算，連帶導致車市步入冰河期。影響所及，包括雙Ｂ、保時捷，甚至國內的裕隆、和泰等車廠都大受其害，不少豪華品牌車商都私下降價、出清庫存。

特別的是，多家大廠業者近期雖在特定車款「私下降價」，但未曾公開宣示相關訊息。業內指出，南陽公開宣布旗下電動車自砍兩成價格，是國內電動車品牌因關稅戰而大幅降價的第一例。此舉是否引發骨牌效應，備受業界矚目，恐將導致豪華車廠加速出清庫存電動車。

南陽說，在全球貿易情勢多變、進口稅率走向未明的此刻，HYUNDAI汽車率先替車主鎖住成本，並打造從下訂、充電到日常維護的一站式全方位純電體驗。自八月起，凡選購IONIQ 5或IONIQ 6指定車型，即可立即享有卅萬元現金優惠。

業內則指出，美國對台關稅已公布，但美國汽車進口關稅至今仍未定案。市場傳言美國車進口台灣的關稅將降至零，並解讀特斯拉會是最大受惠者，屆時電動車進口到台灣可望大幅降價。消費者預期電動車將降價，市場買氣呈現急凍局面，但關稅還沒調降，整體電動車銷售已受到衝擊，車廠與其等待政策明朗、面臨市場空轉，不如主動降價迎戰。

今年車市受到調降關稅議題影響，消費者預期降價造成緩購，車市已連續三個月低迷，在政府遲未宣布汽車關稅調降的政策下，今年前七月車市掛牌數廿三點四五萬輛，較去年同期衰退百分之十五點七。業者擔心，政府再不宣布，今年的車市恐怕很難好了。

今年五月以來，車市受到關稅與貨物稅調降的相關議題影響，由於降稅對整體車價影響相當大，消費者普遍採取觀望態度，不只消費者預期降價緩購，車商擔心降稅後，車價調降，造成已購車主不滿，也不敢積極促銷。部分車商甚至在交車時要求車主簽承諾（切結）書，證實車主已知政府可能調降關稅，不會因後續新車售價調降而提出異議。

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