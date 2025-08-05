備戰關稅衝擊 勞長洪申翰：無薪假薪資補貼擬加碼

美方上周公布台灣對等關稅暫時性稅率20%，為備戰關稅對就業市場衝擊，勞動部長洪申翰昨（4）日表示，對於無薪假勞工適用的「僱用安定措施」，將提出強化版，薪資差額補貼從五成提高至七成，並擴大適用行業範圍。

為避免雇主因經濟不景氣而裁員，勞動部辦理僱用安定措施，由政府提供勞工無薪假期間薪資補貼50%，辦理期間自2025年3月1日至2025年8月31日，補貼期間最長為六個月。

洪申翰說，台灣暫時性關稅20%，勞動部會用最大力氣支持勞工，尤其容易受衝擊產業。勞動部擴大勞工支持方案，尤其針對放無薪假勞工的「僱用安定措施」，會給予薪資差額的補貼。

洪申翰指出，「僱用安定措施」將提出強化版本，原本薪資差額補貼是五成，將提高到七成，提高成數是希望給無薪假勞工有更多經濟安全支撐。