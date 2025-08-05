對等關稅衝擊產業 經長郭智輝：四大面向 協助傳產

美國宣布台灣對等關稅暫為20%，衝擊傳統產業。經濟部長郭智輝昨（4）日南下高雄，與精密機械、機車零組件、金屬加工、塑橡膠等傳產座談，業者關切關稅、匯率、電價三大議題，盼經濟部支持傳產，尤其補助技術創新與市場拓展。

據轉述，郭智輝在會中強調，對於台美關稅的挑戰，經濟部將持續透過四大面向協助產業。一、積極與美國溝通，爭取更有利協商結果；二、提供具體金融支持方案，協助業者穩定營運與出口競爭力；三、協助傳產加速技術升級與產品創新，提升產業附加價值與國際競爭力；四、強化政府與民間國際通路，讓業者接軌國際市場。

另針對匯率升值挑戰，郭智輝指出，政府已啟動多元協助措施，包括輔導企業善用匯率避險工具、推動拓展新南向及其他國際市場，以降低對單一市場依賴。

郭智輝表示，「如果因為我們是第三個談的，所以不是3,000億美金，或是3,500億美金，可能再加一些4,000億美金，你是希望中華民國進去美國投資，還是從民間可以籌措4,000億美金下去？這個是我們大概今天利用一點時間來就教各位董事長。」

經濟部表示，郭智輝部長是舉例說明以日本、韓國先前投資美國的規模作為推估參考，並非指政府已有具體投資承諾。

據轉述，業界均針對實務面提出具體建議，主要聚焦關稅、匯率、電價等三大議題上，並且盼政府支持傳統產業，包括關稅對產業競爭力影響，電價上漲對成本壓力，並希望爭取更多補助，特別是在技術創新和市場拓展方面，以提升產業競爭力與應對國際市場挑戰。

多位產業代表指出，關稅壓力真切，尤其在工具機、機械零件、手工具等屬於「舊經濟」製造業的領域。

此外傳產業承受大宗原料價格與能源成本，要求政府電費凍漲。