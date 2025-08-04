Anduril創辦人：台灣正處於國防科技工業復興浪尖上

美國國防新創Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey）今天來台演講表示，台灣擁有消費電子與工業電子基礎，正處於「國防科技工業復興」的浪尖上，Anduril已在台灣開設辦公室，招募本土工程人才；就ODM代工模式而言，Anduril已經在台灣為美國專案生產許多零件。

拉奇說，他在美國政界一直有很強的發言權，確保台灣和美國在武器和武器技術研發方面緊密合作。Anduril已經與台灣一些合約製造商合作，生產現有產品的本土版本，例如部分彈藥和飛機平台，「坦白說，它的價格比美國製造的要貴一點」，但Anduril會設法降低價格，因為打造大規模自主武器系統所需的製造能力，與打造手機、相機、筆記型電腦等精密消費電子產品的技能幾乎相同。

台灣人工智慧學校下午在台灣大學舉辦專題論壇，邀請拉奇以「威懾、科技與保衛台灣」（Deterrence,Technology & Defending Taiwan）為主題發表演講，吸引滿場約400人進場。

不過會場外也出現插曲，多位民眾抗議Anduril涉嫌以色列種族滅絕，不歡迎共犯進入台大校園，直到拉奇進場仍可聽見場外抗議聲音，騷動持續約20分鐘。

拉奇說，2017年創立Anduril時，國防在矽谷和整個科技產業中極不受歡迎；同時，越來越多矽谷高層向中國共產黨尋求解決業務問題。從長遠來看，其中許多承諾都只是空頭支票，主要目的是阻止矽谷高層與美國軍方合作。

拉奇直言，如果科技界最聰明的人和國防工業的最大參與者放棄創新，美國將永遠失去保護生活方式和為世界各地安全做出有意義貢獻的能力，特別是那些幾十年前就決定依靠美國、相信美國的國家之安全。

「我知道如果沒有其他人能夠解決這個問題，那麼這正是我想要解決的問題」拉奇說，因此他創立了Anduril，從一開始就致力於打造能夠在動盪時代發揮終極威懾力的能力。

拉奇認為，Anduril與其他國防公司的不同之處在於，Anduril不將自己視為國防承包商，不是按照合約方式工作，由納稅人支付報酬；Anduril將自己視為國防產品公司，使用自己的錢來製造產品，比傳統國防承包商的行動更快、成本更低。

拉奇曾親赴俄烏戰爭前線，目睹烏克蘭以毀滅性方式運用科技對付敵人，顛覆了幾十年來關於戰爭如何進行和如何取勝的傳統觀念。第一人稱視角的四軸飛行器（無人機）每架僅需數千美元，而烏克蘭卻在深入俄羅斯數千英里的機場跑道上布滿炸藥。

他強調，民主國家不能簡單地解除武裝是有原因的，必須發展出壓倒性的力量，「這樣當獨裁者看向我們時，他們會知道他們贏不了，知道不該發動攻擊，這就是威懾。」

拉奇也把這些經驗類比到台灣。他說，前總統蔡英文去年指出，台灣和烏克蘭都是抵禦威權擴張的前線，這不只是針對這個國家，而是針對獨裁者可以侵略民主國家並讓全世界圍觀的觀念。

拉奇指出，中國國家主席習近平正在為世界共產主義打造一台戰爭機器，這意味著台灣正處於「國防科技工業復興」的浪尖上，這場復興建立在其消費電子和工業電子領域的基礎之上，令世界羨慕不已，人才、科技、資本和政府支持已經以台灣獨有的方式到來。

「如果你真的相信主權國家的概念，如果你相信它是需要被捍衛的，那麼你就應該為此努力。」拉奇表示，「我認為這確實是台灣的秘密武器，那些懂得自由選擇未來、運用技能維護國家安全的人們，才是長遠保障自身安全的關鍵。」