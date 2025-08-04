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川普動手終結銅大幅溢價 市場有待消化此劇變

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導

根據Mining.com的報導，就在美國總統川普宣布僅對銅管及銅線徵收50%關稅之後，市場眾多貿易商即對倫敦金屬交易所(LME)的倉儲空間進行爭奪，凸顯出白宮的聲明非常戲劇性地終結了一項套利交易。

先前，全球貿易商爭相將銅運往美國，以搶占大幅上漲的價格，並迅速在美國各港口囤積價值超過50億美元的庫存，尤其是紐奧良港，該港口出人意料地成為全球最大的銅庫存所在地，如今，這些貿易商正在為部分金屬銅尋找新的去處；瘋狂搶購潮過後，金屬銅儲備已經散布到加州、夏威夷等地。許多倉儲公司陸續接到交易員的電話，希望將原本運往美國市場的銅轉移到倫敦金屬交易所（LME）的倉庫。

根據SMM的報導，川普透露美國已與歐盟達成15%的關稅協議，並正在考慮與其他三至四個國家推動類似的協議。市場普遍認為，這些貿易領域的樂觀訊號預計將限制銅價的下行空間。截至7月28日，SMM中國大陸主要地區銅庫存較上月增加6,100噸，來到了1,203萬噸，主要原因是進口和國產船貨到貨，以及需求減弱的影響，但全國總庫存較2024年同期的3,512萬噸減少2,309萬噸，仍處於較低水準。

街口投信表示，雖然流入交易所倉庫的庫存增加，表示可立即使用的金屬數量也隨之增加，因此可能會對價格和價差造成下行壓力，這些變化促使市場重新評估銅價的前景；不過，市場需要一點時間來消化這次關稅政策的突然轉變，因此價格可能維持在相對低檔進行盤整。對長期持有的投資人來說，經過先前的大漲，現今已然是一個攤平成本的機會，後續待市場逐漸消化美國關稅帶來的衝擊之後，銅價將回到常態波動，並重新恢復長線偏多的格局。

美國 關稅 川普

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