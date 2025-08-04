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美國經濟數據疲軟、OPEC提高產量 短線衝擊油價表現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信表示受到美國就業、經濟數據疲軟與投資人對OPEC+原油供應增加的擔憂影響，導致1日國際油價下跌超過2.5%。

根據美國勞工部，7月美國非農業就業機會增加7.3萬個，低於經濟學家預期的11萬個，同時全國失業率從4.1%上升到4.2%。而美國供應管理協會（ISM）也公布7月美國製造業PMI指數從6月份的49.0下降至48.0，顯示出美國製造業出現萎縮，經濟前景開始出現警訊。

街口投信分析，由於對俄羅斯可能造成的供應中斷的擔憂加劇，OPEC+於3日同意將9月份的石油產量提高每日54.7萬桶，同時阿聯酋的石油產量也將額外增加約每日250萬桶，約占全球需求的2.4%。然而目前布蘭特原油價格約每桶71美元，遠低於沙烏地阿拉伯的財政損益平衡點。從高盛到摩根大通的分析師警告稱，如果大陸需求持續低迷，油價進一步走弱可能跌至每桶60美元，將會給OPEC+的財政帶來更大壓力，進而使該組織重啟減產協議來拉高油價。

美國 原油價格

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