AI基本法草案送出委員會 召委葛如鈞：台灣AI歷史性時刻

歷經一年半跨黨派協商與密集審議，《AI基本法》草案4日正式通過立法院教育及文化委員會與交通委員會聯席審查，成為台灣第一部出委員會進入立法程序的AI專法。力推該法的召委葛如鈞表示，法案逐條審議順利出委，台灣總算跟上全球AI治理與發展潮流，寫下立法新頁，我國AI治理邁入歷史性時刻。

葛如鈞指出，《AI基本法》草案，可以說是台灣AI治理元年最具指標性的成果，台灣在面對全球AI競爭趨勢時，終於不再只是旁觀者，而是以主動積極的態度，建立屬於自己的規則體系。

葛如鈞強調，《AI基本法》是一部面向未來十年AI浪潮的治理架構，涉及的不僅是產業政策，更攸關全民的生活安全與基本權益。該法草案整合各黨派建言與社會聲音，完成的是一部真正以台灣利益為核心、由立法院主動定義的AI基本法。

葛如鈞提到，審查過程中，明顯感受到國民黨立委，對於這部關係我國AI發展方向的重大法案，展現出高度關注與政策責任感，包括司法法制委員會召委吳宗憲、內政委員會召委牛煦庭都到場逐條發言支持。民進黨立委也回歸理性討論，展現更負責任的立法態度。

葛如鈞提出的「資料有價開放、個資保護、鼓勵創新、數位平權、提升全民數位素養」等核心理念，也更進一步融合多位立委的意見，在兒少保護、勞工權益保障等面向獲得共識性文字，體現朝野合作、集思廣益的立法成果。

討論施行日期時，有立委提出應等個資保護委員會成立，再由行政院決定施行日期。但葛如鈞認為，朝野花了超過一年半密集討論、逐條審查，終於擬出具體可行的版本，數發部卻始終不提出實質條文，審查過程中更態度消極，不應將「施行日」這項關鍵進度交由行政院片面決定。

為確保AI基本法的推動落實不致淪為紙上談兵，葛如鈞呼籲行政院審慎檢討主管機關定位，應將AI治理主責機關轉由具創新視野與技術研發能量的國科會主導，方能真正引領我國AI政策走向國際、對接世界規範。

放眼全球，2025年各國皆加速推進AI治理法制布局：歐盟《AI法案》（EU AI Act）8月正式生效，日本於6月底通過《促進人工智慧發展利用法》（AI推進法），美國白宮則在7月公布《AI行動計畫》，中國大陸亦同步發布《人工智能全球治理行動計劃》。這些具體作為顯示，國際共識正逐步聚焦在「促進創新」與「管理風險」之間取得平衡。

在此全球趨勢下，台灣《人工智慧基本法》草案完成委員會逐條審查，葛如鈞強調，唯有加速完成立法並確保具體施行，才能使台灣在未來的國際AI規範與合作中不缺席，跟上歐盟、日本、美國的步伐，希望《人工智慧基本法》讓台灣奠定好基礎，繼續成為邁向下一個四十年的科技領航者。