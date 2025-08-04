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採購阿拉斯加天然氣規模是600萬噸？ 中油：尚無實質資訊
美台關稅談判中，加強對美採購也是談判籌碼之一，而據阿拉斯加州州長鄧利維近日表示，台灣計劃向該州採購的天然氣600萬噸訂單將是史上最大，預計2030年開始出口。對此，中油表示，今年3月20日已經簽署意向書，但實際採購條件尚無實質資訊。
據了解，中油已於3月簽署買賣暨投資意向書，總統府秘書長潘孟安也曾前往阿拉斯加出席能源會議。
鄧利維透露，天然氣管線計畫目前規劃供應2000萬噸天然氣，而其中來自台灣的600萬噸採購量，是液化天然氣銷售與採購史上最大的一筆。
中油表示，依據協議，將採購LNG並爭取上游投資參與權。目前仍待賣方提供採購主要條款、價格公式，以進行實質協商，因此採購量、可能採購金額或交易條件等，尚無實質資訊。
中油也說，基於分散LNG來源以穩定國內供氣，並考量阿拉斯加州至台灣的航程具備地理優勢，因此在合理商業條件下，中油將積極掌握阿拉斯加氣源。
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