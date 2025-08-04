啟動「友善屋源」新租屋平台 蔣萬安：來台北發展、順利實現人生夢想

臺北市長蔣萬安4日出席地政局舉辦的「友善屋源 開啟青銀安居臺北城」記者會，正式宣布市府推動全新租屋媒合平臺上線，透過「五個歡迎」──歡迎長者、歡迎學生、歡迎青年、歡迎租金補貼、歡迎設戶籍，協助有租屋需求的市民快速掌握租屋資訊，找到真正適合自己的友善好房，安心在臺北落腳，實現人生夢想。

蔣萬安指出，過去臺北市的租屋市場存在資訊不對等、溝通不透明等問題，讓許多租屋族長期摸索在暗處、備感壓力。臺北市一直是無數人實現夢想的起點，無論是土生土長、準備獨立成家立業的市民，還是北漂來臺就學、就業的青年朋友，居住都是面臨的首要挑戰。然而現況中，不少長者在聯繫房東或仲介時，常被婉拒、告知要等待，甚至無緣等到回音；青年想申請租金補貼，卻碰上房東提高租金或直接拒絕；有小孩的小家庭希望設籍，也經常遭到拒絕。為解決這些問題，臺北市政府持續推動社會住宅政策，近期推出的「幸福住宅」，即針對兩年內新婚的小家庭或育有0至6歲子女的家庭優先承租，解決年輕朋友租屋問題。

蔣萬安進一步說明，市府也觀察到，許多租屋者在找房、簽約、入住等各階段，仍會遇到複雜的問題。為此，地政局廣泛邀集學者專家、民間團體及第一線實務經驗者共同研商，整合意見後推出這項更透明、更友善的租屋媒合平臺。藉由「五個歡迎」的標示，讓租屋資訊一目了然，讓雙方溝通更有效率，提升整體媒合率與居住品質。

蔣萬安也分享自身經驗，回憶過去在就讀政大時，曾協助從宜蘭北上的女友，也就是現任太太找租屋處。當時還沒有網路租屋平臺，資訊零散又不透明，租屋者要一一看房、試著與房東溝通，但往往在見到房東之前，無法判斷對方是否好溝通、是否會按合約處理後續問題，更難預知未來是否能依法保障權益，生活周邊是否便利友善等。因此，一個完善、可信的租屋平臺，對所有人來說都格外重要。

他強調，未來只要上網搜尋「友善屋源」，或輸入「歡迎學生」、「可設戶籍」、「接受租金補貼」等關鍵字，就能快速找到合適的租屋資訊，改變過去租屋市場「資訊不對等、文化不友善」的困境。感謝許多專業公會、協會及不動產仲介業者的支持與參與，讓像莊同學這樣的學生，也能順利找到安心居所。

最後，蔣萬安表示，市府會持續優化這項政策，廣納各界建議，讓「友善屋源」真正成為租屋族的搜尋起點，也成為臺北市打造宜居、友善城市的重要一步。他也誠摯希望，所有來到臺北的朋友，都能在這裡找到屬於自己的位置，安心生活，勇敢追夢。