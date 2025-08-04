航太知名大廠看美國關稅 航太可以接受但工具機須轉型

美國暫時對台灣課徵20%對等關稅，輸美航太齒輪和零組件大廠羿晨機械公司董事長黃進霖認為可以接受，並表示公司已做好相關準備。但是對於該公司同樣有的工具機產品，他則坦言，20%關稅對台灣的工具機產業而言是雪上加霜，除了他的公司已經轉型改做「泛用性」產品，也呼籲同業應及早轉型或合併。

羿晨機械公司是中部航太知名企業，營收有62%都是美國市場，其集團母公司六星機械也是工具機的齒輪供應商，在美國這一波的美國對等關稅和匯率風暴下，可說是海嘯第一排，但是董事長黃進霖一直對自己的產品非常有信心。

他說，航太產品視各部件不同，原本關稅在4.5%至8%間，但兩年前他就警覺經營環境逐漸受到地緣政治影響，變數增加，美國可能有提高關稅之舉。因此曾多次赴美開拓新買家以分散風險，並獲不錯成果。

黃進霖說，他原本預期稅率會落在15%至25%之間，如今初步定案是20%，公司可與買家按比例分擔增加的成本，以及採購改以下長單方式，穩定生產，對航太業者而言仍在可承受範圍內。而且，他們近日也開拓出高端無人機的零組件市場，增加公司的韌性。

但是，他也強調，工具機類的產品就沒有這麼樂觀，羿晨的作法是轉型，不再這麼專注在需要高精密度的工具機市場，而是走向泛用性市場，開拓其他市場商機。

黃進霖說，會這麼看待工具機市場，是因為其取代性高，且台灣近年受烏俄影響，工具機銷往俄羅斯受阻，反而讓大陸工具機廠因此壯大等因素，台灣的產值和產量，已從原本的第4、5排名轉變為8、9，市場地位不若以往，再加上關稅比原本的4.2%至4.7%高出太多，產業環境可說是雪上加霜，業界應該要轉型或合併才足以生存下去。