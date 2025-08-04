快訊

韓演藝圈1日傳2死訊！前樂團成員陳屍飯店 享年58歲

豐原超商命案疑有2嫌 死者從店外被追砍到店內

台股下跌55點收23,378點 台積電下挫5元收1,135元

福島第13批核處理水排放 核安會：監控數據無異常

中央社／ 台北4日電
圖為福島核電廠及鄰近海域空中鳥瞰。（美聯社）
圖為福島核電廠及鄰近海域空中鳥瞰。（美聯社）

日本福島第一核電廠近日結束第13批次含氚廢水排放，核安會表示，排放期間掌握國際原子能總署（IAEA）監控動態，相關數據均無異常。今年截至7月27日，已完成2262件海域樣本分析，海生物和岸沙等各式海域樣本分析結果無輻射異常。

日本福島第一核電廠已於8月3日結束第13批次含氚廢水排放作業，共計排放21天，排放體積約為7873立方公尺，氚活度約2.0兆貝克。

核能安全委員會今天發布新聞稿表示，這次排放期間，日本東京電力公司依標準作業程序因應龍捲風與海嘯警報，分別於7月21日與30日暫停排放，各警報解除後，經東電確認各相關設備無異常後隨即恢復排放，這批次排放過程無異常。

核安會表示，掌握國際原子能總署（IAEA）今年7月14日公布第13批次獨立取樣分析結果，氚濃度低於日本承諾的排放目標每公升1500貝克；核安會於日本排放期間掌握IAEA監控動態，相關數據均無異常。

交通部中央氣象署每天依日本福島第一核電廠實際排放狀況進行含氚廢水擴散濃度預報，自112年8月24日排放迄今，已累計排放13批次，目前影響區域仍以「日本本州東部海域」為主，對台灣周遭海域影響極為輕微，整體海水氚濃度低於儀器最小可測值。中央氣象署持續每天更新「一週擴散預報概述」，供民眾即時掌握含氚廢水擴散狀況。

核安會指出，透過跨部會合作執行海域輻射監測，今年度截至7月27日，已完成2262件海域樣本分析，自106年起至今已累積完成海水、海生物（含漁獲）、岸沙（含海底泥）等各式海域樣本，共計1萬4616件樣本分析，各項分析結果無輻射異常，相關檢測結果均每週同步更新於「跨部會輻射監測整合儀表板」。

核安會表示，整合各項資訊於「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」，資訊公開透明，讓民眾全盤掌握輻射安全資訊。

核電廠

延伸閱讀

核三公投正方出爐 藍白合作開啟宣傳

美股1987年大崩盤重演？ 兩大相似之處引發恐慌

核安會預告核電廠重啟審核辦法 陳菁徽：總統、行政院長不可能沒授意

經典賽／76歲名教貝克掌尼加拉瓜兵符 日媒：他們擊敗12強王者台灣

相關新聞

啟動「友善屋源」新租屋平台 蔣萬安：來台北發展、順利實現人生夢想

臺北市長蔣萬安4日出席地政局舉辦的「友善屋源 開啟青銀安居臺北城」記者會，正式宣布市府推動全新租屋媒合平臺上線，透過「五...

福島第13批核處理水排放 核安會：監控數據無異常

日本福島第一核電廠近日結束第13批次含氚廢水排放，核安會表示，排放期間掌握國際原子能總署（IAEA）監控動態，相關數據均...

航太知名大廠看美國關稅 航太可以接受但工具機須轉型

美國暫時對台灣課徵20%對等關稅，輸美航太齒輪和零組件大廠羿晨機械公司董事長黃進霖認為可以接受，並表示公司已做好相關準備...

美對台對等關稅20%上路倒數 安永籲台企關注三大重點

美國白宮於2025年7月31日發布最新行政命令，針對已簽署或正在協商貿易協定的國家調整對等關稅稅率，台灣被列為適用20%...

80歲免評聘外看上路 勞長洪申翰：增加移工優先服務重症家庭

80歲免巴氏量表可聘外籍看護新制8月上路，許多重症家庭關切勞動部如何因應。勞動部長洪申翰4日表示，勞動部提出四個重要配套...

減緩無薪假衝擊 勞長洪申翰：薪資差額補貼提高到七成、擴大產業

美方上周公佈台灣對等關稅稅率20%，各界高度關注。對於關稅後續可能的影響，勞動部如何保護勞工，部長洪申翰4日受訪時表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。