美對台對等關稅20%上路倒數 安永籲台企關注三大重點

美國白宮於2025年7月31日發布最新行政命令，針對已簽署或正在協商貿易協定的國家調整對等關稅稅率，台灣被列為適用20%稅率名單，將自8月7日起生效。安永全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務執業會計師吳雅君提醒，企業應特別留意三大關鍵變化，以降低潛在風險與成本。

首先，轉運行為受嚴格控管，違規恐加課40%關稅。吳雅君指出，根據行政命令內容，若美國海關與邊境保護局（CBP）認定貨物是透過第三地轉運，試圖規避原本應課徵的關稅，不僅原稅率照課，還將額外加徵40%的懲罰性關稅，並對違規進口人或企業裁罰，情節重大者更可能面臨法律責任。

第二，新稅率將於8月7日正式生效，出口時程應審慎規劃。此次新制自行政命令發布後第七天，也就是2025年8月7日（美東時間）起適用。僅限在生效前已完成裝船、並於10月5日前完成提領的貨物，才能適用舊有稅率。出口商務必掌握裝運與報關時間，以避免因延遲產生額外稅負。

最後，台美仍在磋商階段，建議企業持續關注協商進展。吳雅君說，目前台灣適用的20%稅率屬於協議完成前的階段性安排，未來有機會依談判結果進一步調整，建議企業應持續追蹤台美貿易協議發展，以及其他與美國往來密切國家的雙邊協商動向，提早盤點供應鏈風險、靈活因應變局。