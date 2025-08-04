80歲免評聘外看上路 勞長洪申翰：增加移工優先服務重症家庭

80歲免巴氏量表可聘外籍看護新制8月上路，許多重症家庭關切勞動部如何因應。勞動部長洪申翰4日表示，勞動部提出四個重要配套來因應，包括向外籍看護工的來源母國協調，增加引進移工人數，重症家庭可優先聘僱。

洪申翰表示，對於80歲免巴氏量表上路後，這個修法會對重症家庭帶來的衝擊，勞動部非常關注，也提出了幾個重要的配套。第一，勞動部跟四個外籍看護工的來源母國協調，希望增加看護引進台灣的人數。

第二，勞動部跟衛福部規劃了相關的機制，讓輕重症可以分流，重症可以優先從移工來源國聘僱。相關聘僱程序，或是看護移工的轉換承接，都以優先服務重症的家庭為主，減少重症家庭可能會遭受到的阻礙。

第三，勞動部會增加第一線的行政人力，還有相關的經費。新法通過後，必須開始上路，以後可能會有爆量的案件的加，勞動部會盡量把行政資源、量能補足。

第四，最重要的一點，重症家庭可能會在這個修法上路後，遭遇等待期拉長，或是看護會轉出、會轉換等空窗期。勞動部跟衛福部編列了逾11億的預算，擴大提供包括長照、喘息、短暫休息等相關服務，讓重症家庭可以減少受衝擊的程度。

洪申翰坦言，雖然已盡力規劃配套，但還是很難真的避免重症家庭受到衝擊。勞動部作為行政部門，會盡己所能，降低很多重症家庭、被照顧者所受到的影響。