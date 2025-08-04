減緩無薪假衝擊 勞長洪申翰：薪資差額補貼提高到七成、擴大產業

美方上周公佈台灣對等關稅稅率20%，各界高度關注。對於關稅後續可能的影響，勞動部如何保護勞工，部長洪申翰4日受訪時表示，針對無薪假勞工的僱用安定措施，將提出強化版本，薪資差額補貼提高到七成，並擴大適用的行業的範圍。

洪申翰表示，上個禮拜五，美方已經宣布了，台灣暫時性關稅20%，勞動部會來用最大的力氣來支持勞工，尤其是幾個容易受衝擊的產業。勞動部擴大勞工支持的方案，其中一個非常重要的是針對無薪假勞工的「僱用安定措施」，會給予薪資差額的補貼。

洪申翰指出，「僱用安定措施」將提出一個強化的版本，原本薪資差額補貼是五成，將提高到七成。提高的成數，是希望給無薪假勞工，有更大、更多的經濟安全支撐。除了補貼的成數提高，另外也會擴大適用的行業範圍。

洪申翰說明，現在適用的行業，目前是橡膠業、機械業，還有一些運輸的零組件業，接下來會把適用行業的範圍擴大到受到關稅影響，也包括受到匯率變動的影響，範圍就會擴大很多。希望能幫助更多產業和勞工。

洪申翰提到，接下來也會調整讓薪資差額補貼，跟參訓津貼，勞工都可以並同請領。過去勞工只能在「僱用安定措施」的薪資差額補貼，跟「充電再出發」的參訓津貼二選一，現在將修改規定為兩者可同時請領。

洪申翰說，勞動部會密切關注產業變動，跟勞工受衝擊的情勢，來給予勞工最大的支持。至於「僱用安定措施」強化版本，以及薪資差額補貼可與參訓津貼同時請領的規定，何時上路？他表示，會儘快召開僱用安定措施的諮詢會議，在會議上提案，然後完成後續的法制作業。

洪申翰重申，大家都很關注勞工的減班休息問題，但減班休息並不是真的無薪，雖然大家會用無薪假來稱呼，但是依照法規，勞工減班休息是至少要付最低工資，雇主也必須要支付勞健保或者是勞退。

洪申翰表示，8月1日最新的減班休息數據，相比於兩個禮拜前，大概有微幅的增加，但相比於去年同期8月1日，目前減班休息人數大概3,400多，比去年少了大概快1,000人左右。勞動部會持續密切關注減班休息，或目前受到國際貿易情勢衝擊的勞工處境，會積極協助、支持勞工，應對整體國際經貿情勢變動所帶來的影響。