76%企業要轉型卻卡關！PwC在WAVE展拋AI解方助突圍

當今科技快速演進，人工智慧（AI）正以前所未見的速度改變企業的營運模式。資誠創新諮詢公司（PwC Taiwan）在2025年「世界人工智慧願景展（WAVE）」中指出，AI不僅能簡化流程、提升效率，更能成為企業突破營運瓶頸的關鍵動力。

為協助企業落實數位轉型，資誠提出四大AI應用解決方案，涵蓋策略規劃、企業專屬AI平台、價值鏈應用場景與推廣治理，協助企業從策略到落地全方位升級。

根據資誠《2024台灣企業領袖調查》，有76%企業主認為商業模式亟需轉型，但實際導入生成式AI的僅14%，主因包含不知從何著手、投資效益不明、系統整合困難及資安疑慮。

資誠創新諮詢公司執行董事陳世祥指出，企業要成功導入AI，不能僅靠單一工具或外掛功能，而需建立完整且安全的應用策略，最終目標是轉化企業運作模式，讓AI不再只是工具，而是協助員工專注高價值任務的「數位助理」。

在四大解決方案中，第一項「AI策略實現」聚焦於協助企業從試點導入邁向全面創新。PwC建議，企業採取三階段投資策略，包括逐步提升效率的「速贏計畫」、重塑營運模式的「攻頂計畫」，以及打造全新商業模式的「登月計畫」，讓企業依照自身需求彈性調整布局。

第二項「AI落地實現」則透過資誠自建平台TARS.ai，打造企業專屬AI大腦。此平台整合多種AI模組與內部資料系統，解決資訊分散與知識孤島問題，強化決策效率與組織協作。更重要的是，平台採地端部署架構，所有數據皆保留於企業內部，有效降低資安風險、符合法規要求。

第三項「AI價值實現」聚焦於AI在企業各價值鏈的應用，包括客戶關係管理（CRM）、產品生命週期管理（PLM）、企業資源規劃（ERP）、製造執行系統（MES）與碳管理等，協助企業提升營運效率。舉例來說，AI可自動化客戶管理、提升銷售效率，並在工廠生產中即時預測風險、優化品質管控；在碳管理方面，AI也能自動分析排放數據並提出合規建議，助力企業邁向永續。

第四項「AI推廣實現」則強調人才培育與組織內部轉型。PwC提供AI upskilling服務，針對不同職能設計學習藍圖，並透過跨部門工作坊加強實作能力，協助企業內部培養AI應用推手，強化整體治理效能。

陳世祥指出，AI導入不再只是選項，而是企業應對地緣政治、碳中和、關稅與供應鏈挑戰的當務之急。未來的製造業競爭將不再只是比誰規劃得遠，而是誰能夠「現在」即行動。他強調，唯有及早掌握AI思維，才能在這波浪潮中找到企業的定位與節奏，實現真正的轉型升級。