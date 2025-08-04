不只是寫報告！勤業眾信率隊種百棵樹 用行動實踐 ESG

面對全球碳排壓力與永續浪潮，勤業眾信聯合會計師事務所不僅編寫永續報告，更親自走入社會、落實行動。日前總裁柯志賢率領合夥人團隊及家屬，與內政部國家公園署在台中都會公園舉辦「樹造希望．共植未來」植樹活動，實際種下近百棵原生樹種，以行動呼應企業淨零承諾，實踐「從治理到行動」的ESG使命。

柯志賢強調，永續不能停留在報表裡，而應是企業文化的一部分。勤業眾信作為台灣最大專業服務組織之一，持續以身作則，今年更參與基北北桃「我的減碳存摺」活動，迄今累積減碳量已達8,867.6公斤，是四大會計師事務所中首位入榜的減碳聯盟企業。勤業也正導入內部碳定價，將環境成本納入決策，並計畫在2030年前全面使用綠電。

植樹活動同時與國家公園署簽署「生態棲地復育合作意向備忘錄」，由署長王成機指出，此次植樹選用山芙蓉、魚木、對面花等19種原生植物，針對過去受病害侵襲的老樹進行汰換與生態復育，兼顧園區安全、固碳與生物多樣性，實現保育與永續雙目標。

這場活動也揭開勤業眾信新會計年度永續行動序幕。接下來將展開更多行動，包括8月捐贈太陽能設備給長照機構、10月舉辦供應鏈永續轉型大會、年底發布影響力報告等，從社會參與、環境貢獻到供應鏈管理，展現「永續共好」的長期承諾。

勤業眾信自2021年成立永續發展委員會，推動節能減碳政策，包含夜間與午休時段關燈、全面更換LED燈具、鼓勵員工走樓梯等具體作為。台北所已在2023年將10%用電轉為綠電，2025年目標為整體用電減少33%，並於2030年全面使用再生能源。

此外，勤業眾信每年4月響應「世界地球日」，舉辦全所環保月。今年更設計員工通勤碳排盤查問卷，並與UBER合作，鼓勵使用低碳運輸「UBER GREEN」，並同步整合內部費用系統，提升行政效率與碳排數據準確性。2023年更獲得台灣淨零行動聯盟頒發「綠級」標章，成為會計業唯一通過者。

在當前台灣面對AI供應鏈重組、台美關稅調整與地緣政治不確定性等多重挑戰下，勤業眾信呼籲企業強化「稅務佈局、人才策略、科技賦能與合規優勢」，做好面對「再全球化」變局的準備。