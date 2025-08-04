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美元指數轉弱 新台幣早盤勁升逾2角

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照

受到市場對美國聯準會（Fed）9月降息預期升高影響，美元在亞市早盤走弱。美元指數4日早盤一度下跌至98.8，創下近期新低。新台幣匯價今早以20.95 開盤，隨後升破29.9元，最高匯價來到29.812元，勁升2.13角。

匯銀人士指出，美國最新公布的非農就業報告表現不如預期，增強市場對經濟成長放緩的擔憂，也進一步推升了對降息的期待。根據聯邦基金利率期貨市場顯示，投資人預期美聯儲在9月降息1碼（即25個基點）的機率已由先前的約40%，大幅躍升至88%。

投資人目前關注接下來一系列經濟數據是否進一步強化降息論點，特別是即將公布的7月CPI（消費者物價指數）與PPI（生產者物價指數）等通膨指標。

匯銀指出，若通膨持續降溫、勞動市場轉弱，將可能加速聯準會啟動寬鬆政策的時點，美元指數後續走勢仍有進一步回落的空間。市場預期與政策基調間的落差，將成為短期內匯市波動的主因。

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