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跨單位攜手成立化學品運作安全聯盟 打造產業安全韌性新里程

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

近期化學品安全管理不當事故頻傳及製程科技的快速發展，所衍生新興化學品的運作安全課題，已成為產業及社會高度關注的議題，為強化產業化學品安全管理韌性，經濟部產業發展署、環境部化學物質管理署及中華民國全國工業總會已邀集18個公協會，舉辦「化學品運作安全聯盟啟動活動」，透過聯盟推動安全示範交流，加速擴散化學品安全管理技術及防災知識，打造產業整體防災韌性。

經濟部表示，希望透過聯盟的運作，能有效促進上下游之間經驗交流與自主管理能力提升，帶動產業安全文化轉變，促使我國產業由被動應對災害，轉型主動建構防災韌性，從基本的法規遵循，進階為自主風險管理，也希望未來有更多業者加入，共同打造以安全為基礎的產業永續發展模式。

經濟部表示，包括台灣區電機電子工業同業公會、台灣電路板協會、臺灣製藥工業同業公會、臺灣合成樹脂接著劑工業同業公會等18個重要公協會參與，主要涉及電子、塑化、金屬、塗料與製藥等關鍵產業鏈。

經濟部表示，面對未來災害型態多元、複雜，僅靠政府制定法令規範，已無法因應所有風險，唯有業者提升自主管理能力與技術知識，才能建立真正的產業韌性，有安全的作業環境，才能邁向永續發展。

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