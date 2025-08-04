台採購天然氣史上最大規模 阿拉斯加拚2030年供氣

在美台關稅談判中，加強對美採購成為平衡雙邊貿易的選項，據阿拉斯加州州長鄧利維近日表示，台灣計劃向該州採購的天然氣600萬噸訂單將是史上最大，預計2030年開始出口。

阿拉斯加州偏遠的北坡地區（North Slope）擁有大量閒置的天然氣田，在川普「釋放能源潛力」（unleash the energy）政策路線及對等關稅加乘下，參與阿拉斯加規模440億美元（約新台幣1兆3086億元）的天然氣管線計畫，成為各國爭取關稅讓步的施力點之一。

其中台灣的進度明顯超過日韓，中油已於3月簽署買賣暨投資意向書（LOI），總統府秘書長潘孟安約3個月後飛往阿拉斯加，出席能源會議。

鄧利維（Mike Dunleavy）7月29日在會見包括中央社記者在內的小型媒體參訪團時，說明阿拉斯加天然氣管線計畫進度，並再次提到台灣購買天然氣，呼籲韓國跟進。

「（我們）正與台灣推進一個絕對穩固的採購協議，數量為600萬噸天然氣。泰國方面也正迅速推進，我們希望很快就能達成一份意向書，數量是200萬噸天然氣。」

鄧利維說，天然氣管線計畫目前規劃供應2000萬噸天然氣，而其中來自台灣的600萬噸採購量，是液化天然氣銷售與採購史上最大的一筆。

這條天然氣管線計畫將穿越約有48個台灣大小的阿拉斯加，將阿拉斯加北部的天然氣輸送至南部進行液化，然後出口至亞洲市場。

根據去年台灣液化天然氣進口統計數據，總量為2100萬公噸，其中38%來自澳洲、占比居冠，其次為卡達25%，美國則為10%，排名第3。

除了台灣本身有天然氣需求外，與阿拉斯加購買天然氣也存在戰略考量。阿拉斯加天然氣將經北太平洋直接運往台灣，航程約10天，相對較短，也不需經過中東荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）或亞洲馬六甲海峽（Malacca Strait），地緣風險相對低。

來自阿拉斯加的共和黨參議員蘇利文（DanSullivan）今年2月公開就表示，如果日本、韓國和台灣從阿拉斯加輸入液化天然氣，或許還有美國海軍護航運輸船。

他並提到北京對卡達的影響力，認為區域爆發衝突下，中國將要求卡達勿將天然氣運往日本、韓國或台灣，而卡達很可能會聽從，「如果中國叫我們別運了，我們會說：碰運氣吧，我們不會聽你的」。

在7月29日的記者會上，鄧利維提到這條1300公里的管線將分期推進，從北坡地區天然氣田往南鋪設經過第一大城安克拉治（Anchorage）的管線，最後到西南部的尼基斯基（Nikiski）液化天然氣外銷碼頭。

鄧利維說，預計2028或2029年北坡地區的天然氣就能輸往阿拉斯加中南部一帶。一旦完成了前期工作，阿拉斯加大概在2030、2031年就能開始向韓國、台灣、泰國，甚至印度、日本、菲律賓等地出口天然氣。

外界關切的成本方面，鄧利維強調，主要開發商Glenfarne認為，管線造價將具備經濟效益，也能為當地的軍事基地及電廠供氣，這對阿拉斯加非常重要，因為阿拉斯加本身不與任何州相連，無法從別州輸能源，必須自給自足，預計12月就能知道確切成本。

鄧利維未說明台灣計劃採購600萬噸天然氣的金額，或是實現這筆交易涵蓋的時間，但有專家表示，台灣從美國採購天然氣的金額將從8.3億美元（約新台幣249億元）增加至36億美元（約新台幣1080億元），成長3倍多。