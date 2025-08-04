觀察站／穩定幣讓全球金融規則重構 台灣要跟上

隨著美國總統川普簽署「天才法案」，穩定幣這項源自加密貨幣世界的數位資產快速進入主流金融體系。該法案明訂穩定幣發行機構須取得執照，並須以現金或短期美國國債作為一比一的儲備資產，尤其穩定幣已由虛擬資產躍升為美元延伸影響力的工具，象徵全球金融規則進入新一輪的制度重構。

穩定幣的設計初是提供價格穩定的數位支付手段，當法規明確、儲備透明並與主權貨幣掛鉤後，其角色也悄然轉變。對美國而言，推動穩定幣不僅是為維護市場秩序，更是延伸美元影響力的數位戰略。業界人士形容，這是一艘「數位快艇」，可讓美元在跨境交易與去中心化金融體系中取得更大主動權。

目前，香港、新加坡等地也加速建立穩定幣監理制度與場景應用策略，積極搶占數位金融制高點。反觀台灣，雖金管會已提出「虛擬資產服務法」草案，計畫將穩定幣納入虛擬資產服務業者管理體系，設置牌照申請與儲備揭露義務，但整體進程仍處於觀望階段。至於央行則多次強調將以流動性、安全性與收益性等指標，評估對穩定幣等虛擬資產的看法與政策定位。

然而，穩定幣的核心價值，不只在於是否應允發行，而是能否透過制度設計建立具有本地特色的數位金融體系。市場觀察，若台灣未來開放穩定幣發行，實務上多半仍需依賴金融業者主導，因其具備資產管理、法遵與風控經驗，相對能因應穩定幣的儲備責任與合規要求。

此外，穩定幣雖多以美元與美債作為支撐，提供高度穩定性，但金融學者殷乃平提醒，當前全球正面臨貨幣信任架構重整，若未來美元的地位動搖，穩定幣是否仍具穩定性，也值得政府審慎評估。

更重要的是，穩定幣的發展不應僅是「是否發幣」的技術問題，而是台灣是否具備制度主體性與策略視野。當主要經濟體已紛紛啟動監管框架、開展沙盒試驗，台灣若僅止於被動觀察，恐將錯失政策節奏與創新窗口。

台灣具備金融人才、科技研發與產業應用潛力，唯獨政策層面仍顯遲疑。未來無論是否與央行發行的ＣＢＤＣ（央行數位貨幣）互補，或由民間金融機構先行試水溫，均須政府儘早定錨方向、釐清角色，避免在全球數位金融秩序重塑之際，淪為缺席者。