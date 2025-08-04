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穩定幣正接軌現實 南韓大馬等國加快腳步規範

聯合報／ 記者藍鈞達、編譯黃淑玲／綜合報導
繼川普政府之後，多個亞洲國家的監管機構最近加快腳步規範穩定幣，未來與亞洲貨幣掛鉤的穩定幣可望大增。圖為全球最大美元穩定幣泰達幣（USDT）發行商Tether 。（路透）
繼川普政府之後，多個亞洲國家的監管機構最近加快腳步規範穩定幣，未來與亞洲貨幣掛鉤的穩定幣可望大增。圖為全球最大美元穩定幣泰達幣（USDT）發行商Tether 。（路透）

美國總統川普上月簽署「Genius Act（天才法案）」，將穩定幣（Stablecoin）納入金融監管體系，讓穩定幣成為更合規、透明的新型數位資產；香港也宣布八月一日起實施「穩定幣條例」，容許指定的持牌機構在香港銷售法幣穩定幣。

不僅香港，多個亞洲國家的監管機構最近加快腳步規範穩定幣，彭博資訊報導，觀察南韓、馬來西亞、泰國和菲律賓的發展，未來與亞洲貨幣掛鉤的穩定幣可望大增。一時之間，存在於數位世界的穩定幣在國家力量的背書下，開始跟現實世界強力接軌。

像與美元掛鉤的數位現金

台灣加密貨幣交易所HOYA BIT副總經理林逸騏說，「虛擬幣」的世界有不同類型的幣，穩定幣比較像是手機裡的「數位現金」，例如USDT（泰達幣）、USDC。它跟美元等穩定資產掛鉤，大多是一比一，可以用來買其他幣、做跨境支付等。

比特幣比較像「數位黃金」，供應量只有兩千一百萬枚，且不靠政府發行，所以具有「抗通膨」的價值，很多人拿來當作一種長期儲值。

而亞洲國家監管機關之所以掀起新一波緊張感，是擔心資本外逃，因為當前穩定幣市場，仍由美元主導，目前已有二五六○億美元的穩定幣與美元掛鉤。以南韓為例，韓聯社報導，今年第一季與美元穩定幣有關的交易額已達五十七兆韓元（約四一○億美元）。

跨境小額支付手續費更省

穩定幣對許多人仍陌生，但其實已悄悄出現在生活中某些角落。舉例來說，已有數位錢包如Bitget Wallet搭配MoonPay（加密貨幣支付商），開放用戶將穩定幣兌換為多種法幣，用在出國旅遊、跨境電商購物，甚至自由工作者收款。也有國際電商平台開始試行接受USDC結帳，讓跨境小額支付更加快速且省手續費，像是出國旅遊前，將手機裡的穩定幣換成歐元、日圓，就能到當地提款或刷卡；或是接案工作完成後，直接收到一筆與美元掛鉤的數位酬勞，不用擔心匯款延遲。

這些場景目前仍相對小眾，使用者以較熟悉數位資產操作的族群為主，但林逸騏指出，現在是個起點，「未來只要手機有個App，就能做過去要靠銀行才能做到的事」。而對民眾而言，穩定幣的便利主要體現在三方面：

未來金融服務的底層工具

首先是「跨國轉帳快又便宜」。傳統匯款經常受限銀行作業時間與高昂手續費，而穩定幣能在數分鐘內完成轉帳，全年無休，適用於海外學費、家人匯款等情境。

第二是「數位存美元、自己掌控」。存美元不再需要開外幣帳戶、跑銀行，一個數位錢包就能安全儲存這種與美元一比一掛鉤的資產，帳號就是個人的手機，轉帳、備份、提領只須靠手機。

第三則是「成為未來金融服務的底層工具」。許多新創平台、海外投資工具，未來都可能以穩定幣為基礎來設計操作模式。從小額投資、全球電商到線上金融服務，穩定幣有潛力成為新一代的支付語言。

不過，這些改變不會一夕之間發生，但逐漸形成新的趨勢，當手機的錢包開始支援這些新型資產時，選擇什麼樣的錢來用，將不再只是銀行的問題，而是每個人日常的一部分。

穩定幣 虛擬貨幣

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