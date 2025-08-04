美中AI競賽 仁川DDM會議短兵相接

美國和中國大陸甫發布各自的人工智慧（ＡＩ）競賽計畫，希望能贏得這場競爭，而這兩大超強本周將首次面臨考驗，將於今天在南韓揭幕的亞太經合會（ＡＰＥＣ）數位及人工智慧部長會議（ＤＭＭ）會議，向正在選邊站的亞洲國家推銷其ＡＩ產品。

美國官員擔心，如果美國企業缺席，華為等陸企將在其他國家攻城掠地，過去廿年來全球許多國家的電信基礎設施都使用華為產品。美方擔心的主要風險是，若與其他國家共用美國晶片和軟體，最終將會落入對手手中。

這場會議將在仁川舉行三天，有廿一個國家參加。美國官員說，川普政府將在會中宣揚其出口美國ＡＩ戰略。華府的目標是解釋為何美國晶片和軟體最適合在醫療保健等產業部署ＡＩ，並能在這場競爭中技壓中國大陸。

大陸官員也將利用此次會議展示其ＡＩ產品，他們表示，在政府雄厚資金以及建立全球開放模型社群願景的支持下，他們的產品將日新月異。

美國科技政策辦公室主任克拉茨修奧斯說：「我們的訊息很簡單：美國AI對商業開放。」他並表示，目標是告訴其他國家，美國希望盡可能簡化AI交易。

克拉茨修奧斯協助主持美國AI策略的發展以及執行川普總統最近所簽署的行政命令，其中一項行政命令的重點是將美國技術出口國外，並透過美國進出口銀行和美國國際開發金融公司等融資機構協助完成交易。

這項新計畫可能有利於被選中出口的美國公司，預計主要競爭者包括晶片設計公司輝達、ChatGPT製造商OpenAI等公司。

今年初，大陸新創公司DeepSeek發布一款令人印象深刻的模型，藉由提升效率來降低成本。如今許多國家都在使用DeepSeek的產品，以及阿里巴巴集團等其他陸企的模型。

此外，大陸優先發展世界其他國家都可使用的開放原始碼模型，這項策略可能會削弱美國的競爭力，因為美國最好模型都是私有的。