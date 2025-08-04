232條款 牽動台灣八成對美出口

美國總統川普多次發動國安調查，經濟部表示，已完成或進行中的國安調查產品包括鋼鋁、汽車零組件、半導體相關產品及藥品等，台灣這些貨品在2024年共對美出口約868億美元，相當於有近八成對美出口屬於232關稅課徵範圍。

川普多次發動國安調查，使台灣出口美國產品列為232條款範圍占比愈來愈高。川普第一任時已對鋼鋁進行國安調查，並對全球鋼鐵加徵25%、鋁加徵10%關稅，但對部分國家豁免。川普第二任期內、2025年3月宣布對鋼鋁產品一律課25%關稅，此舉，讓台灣鋼鋁業者與其他競爭對手得以公平競爭。

川普同時於2018年針對汽車啟動國安調查，惟遲至第二任期、2025年4月對汽車及零組件出口至美國課徵25%。

此外，美國接著在今年3月宣布啟動調查銅、木材及衍生品、4月再發動對半導體、藥品等進行國安調查。其中半導體調查範圍，涵蓋積體電路、顯示卡、伺服器、電腦零組件、網路交換器、筆電等。

中經院副院長陳信宏表示，從美國與各國談判模式來看，232條款因涉及重要產業領域，稅率多半會高於對等關稅，且美國會依政策目標不同而有差別待遇，也會針對有實力、較富裕特定國家，要求投資項目與232重點領域結合。

陳信宏分析，美國政府了解半導體或AI伺服器產業不可能短時間落地美國，或許美國會在特定領域做出階梯式關稅設計，初期較低，兩、三年後再調高。

針對232條款對台衝擊，經濟部初步評估，積體電路部分，台灣先進製程技術具全球領先地位，影響較小；至於成熟製程則以高附加價值的利基型產品為主，但在市場競爭下，恐影響業者議價能力。

官員分析，伺服器及顯示卡如被課關稅，台灣企業具有轉嫁能力，但產能可能會轉移至其他國家，如美國。至於網通產品如被課關稅，將導致成本升高，影響在美市場競爭力，廠商獲利下滑。

積體電路方面，台灣半導體多是輸往其他國家加工組裝成終端產品再運往美國，直接輸美比重不高，若直接以半導體本身來課稅，對台灣產業影響不大。