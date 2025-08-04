政院拚7日送出強化韌性特別預算 立法院審議
因應美國對等關稅，行政院會最快於本周四（7日）拍板強化韌性特別預算，送立法院審議。至於930億元產業支持預算是否加碼仍待部會盤點。
產業支持預算主要分兩大面向，都是產業救命錢。其一是提供企業金融協助，包括貿易融資利息補貼、輸出保險保費優惠等；其二為提升產業競爭力，透過輔導補助企業技術升級、設備汰舊換新等，協助升級轉型。
此外，在關稅稅率最終數據出爐後，政院有意修正特別條例，傳出普發現金仍會執行但將設排富條款。
總統已於1日公布特別條例，昨日生效，其中涵蓋產業支持方案、國土韌性、社會支持及普發現金等項目；上周因美國宣布台灣暫行關稅稅率為20％，據了解，政院周三前將決定產業支持方案加碼額度，屆時特別預算比例、分配狀況才會明朗。
由於此次通過的特別條例有納入普發現金，傳出政院為加速通過預算，除有意加碼產業支持預算，額度上看千億元外，與特別預算同步進行的特別條例修正案，也會將普發現金納入排富條款，但政院昨日並未證實。
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