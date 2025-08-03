打擊冒名報關 海外網購全面預先委任擬明年7月上路

加強防杜快遞貨物冒名報關與詐騙，海關研議明年7月起實施全面預先委任，即海外網購包裹發貨、通關前，須由進口人在EZWAY應用程式實名認證，確認報關業者申報的貨物品項、金額，與實際買的東西是否相符，若民眾不在應用程式上確認，包裹將無法通關。

過去實務上，海關是在進口快遞貨物放行後，才查核民眾是否完成報關委任，導致發生民眾於貨物通關放行出倉後，才得知個資遭盜用報關，進口違法管制物品或幽靈詐騙包裹，進而使民眾或報關業者無辜受罰。

為杜絕跨境網購可能衍生的犯罪事件、或低報進口貨物價格，關務署2021年12月起分階段實施「預先委任」制度，民眾在進口快遞貨物報關前，應先透過「EZ WAY易利委」APP完成線上委任，否則海關將不受理快遞報關業者報關，目的是要確保每一個通關包裹，都有實際收件人。

預先委任制度實施近4年以來，進口快遞貨物報單中有預先委任的占比逐步成長，截至今年5月底已超過76%；官員表示，預先委任比率攀升顯示法遵性較高的國際物流業者及快遞報關業者，大多已配合調整其作業流程，在貨物尚於境外時，即通知進口人完成預先委任。

官員指出，快遞業者將請蝦皮、酷澎、淘寶等大型電商陸續配合預先委任制度，即消費者海外網購後，購物平台會透過報關業者傳送資料，通知民眾前往EZWAY確認申報相符之後，EZ WAY APP再將確認相符結果經由報關業者送回網購平台，網購平台才會進一步通知賣方或集運倉發貨，裝機、裝船出口運送至台灣。

官員表示，政府對詐騙零容忍，預先委任措施分階段上路，冒名包裹等違規案件數量確實有下降，為進一步強化防杜冒名報關的力道，預計今年底前完成報關業設置管理辦法、空運快遞貨物通關辦法、海運快遞貨物通關辦法等與報關委任相關規定的修正程序，並在給予一般民眾及國際物流業者充足因應調整期間後，全面實施快遞貨物預先委任，目前研議將於明年7月1日上路，具體方案確認後會將對外公布。

官員說明，推動全面預先報關委任，除有助於保護民眾個資，也可強化海關快遞通關效率管理，且業者通關成本有望降低，海關在全面實施預委之前，會繼續宣導個人網購貨物時，應養成在EZ WAY上逐筆檢視報關資訊習慣，確認報關業者申報的貨物品項、金額，跟自己實際買的東西是否相符，也呼籲尚未調整作業流程的國際物流業者及快遞報關業者儘速調整，加速民眾合法網購貨物通關。