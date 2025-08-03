法治、人力、電力 赴美設廠3大挑戰

台灣科技業赴美國設廠，專家及企業界都指出，法治、人力管理、電力供應，是三大挑戰。

美國是高度講法治的國家，什麼都必須遵守法治。ＫＰＭＧ安侯建業稅務部副營運長丁傳倫說，這跟以往在中國大陸、東南亞國家設廠的方式不同，「企業法遵的意識層級要拉高，也必須要按照規矩走」。

除了法遵之外，許多企業到美國設廠，也遇到法規尚不明確、有待調整的問題。

台積電董事長魏哲家曾分享，他從沒想過在一個地方，會碰到當地政府各種法律條規不一樣。台積電到美國之後，美國政府也不知道怎麼訂法規，還跟台積電說，「請你先出錢，我們用你的錢來聘請專家，來制定規則。每一次開會，有市政府官員、專家、台積電參與，然後，由台積電發言、共同制定規則，總共定出來的規則有一萬八千多個，花了台積三五○○萬美元」。

在人才管理與文化上也是新挑戰。ＫＰＭＧ安侯建業稅務部副營運長丁傳倫說，要去美國設廠，趨勢是「高度自動化、人力要愈少愈好。」但企業在當地仍需要的是工廠領班、中間管理階層、甚至高級管理幹部。

丁傳倫表示，「如果去美國中部的州，多是白人，全要自己來，但像德州這種華人較多的地方，包含要找保險、看醫師什麼的，都已經有一個比較好的華人體系在。」在管理上，因為文化相近，溝通也會更加順暢。

半導體大廠環球晶是台廠之中率先去德州設廠的業者。環球晶是太陽能矽晶圓大廠中美晶的子公司，中美晶集團發言人李崇偉表示，除環球晶美國子公司總經理本身是德州人外，德州水電充足、電力便宜、人才召募較容易，且供應鏈相對完善。

不過德州近年遭遇極端氣候考驗，二○二一年二月中旬，德州十天內接連遭受三場嚴酷的冬季風暴，因極端寒冷天氣，電力設備缺乏防凍設計導致發電機組陸續凍結故障，導致德州整體電網大崩潰，近四五○萬戶家庭及企業連續幾天在極端低溫且無電可用下度過。

休士頓電力公司專家提醒，德州好處是電價偏低，但近年極端氣候事件頻傳，只要一遇風暴，陸上供電系統若損毀，就容易導致短期電力危機。此外，德州屬於孤島電力系統，建議廠商可自備天然氣、柴油發電系統，並設計不斷電保護與復歸系統，降低生產損失。