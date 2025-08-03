先行者辛酸 魏哲家：設廠一把鼻涕一把眼淚

美國總統川普一聲令下，各國企業開始著手赴美設廠，然而，赴美設廠到底有多苦、多難？台積電董事長魏哲家先前有一句傳神的形容：「我們在亞利桑那州，我一把鼻涕、一把眼淚，受盡各種訓練」。

魏哲家今年一月參加台大ＥＭＢＡ百川講座時，談到台積電到美國設廠的三道難題。「我在亞利桑那州要蓋一個生產線，但他們沒有聽過生產線是什麼東西。我說，隔壁不是有ＩＤＭ（意指ＩＤＭ大廠英特爾）嗎？他說，那是十年前啊，現在人都跑光了，所以不會蓋。」魏哲家說，第一個難題，就是他們不會蓋廠，最後有一半的建築工人都是從德州找來的。

第二個難題，與工會有關，美國工會向來強勢，就連台積電也需要適應。

第三個難題，則與當地政府行政速度有關，「台積電進步這麼快，是因為兩年半就可以蓋一個生產線出來」，技術每改進一次，整個生產線設計就要改變，包含產線底下接的水、電、化學品線路都要改變，每次改變都馬上就做。「但在美國不行，任何改變，停下來，先把圖畫好，申請、批准之後再繼續做」。

在美國遇到建築法規難題的，還有台積電供應鏈夥伴家登。家登精密董事長邱銘乾以家登要在美國設立營運據點為例說，光是裝潢辦公室，就花一年時間，只要修改一次設計圖，要重新送審，所有原本在進行的工程都必須要停工。

當時家登還只是租廠房改裝為辦公室，就遇到難題，這讓原要啟動的美國投資喊卡。直到最近台積電宣布加碼美國千億美元投資，供應鏈配套也得到位，才再啟動購地興建原物料倉儲系統。

在德州設廠的環球晶，則是在建廠時遇到極端颶風、冰風暴。這些極端氣候除了讓當地大淹水之外，也造成大停電，工廠不能像台灣本地廿四小時皆順暢運作，也成為令人頭疼的問題。