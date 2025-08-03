美股8月踉蹌 公債殖利率大跌 投資人逃離風險資產

美國股市和公債殖利率上周五（一日）雙雙大跌，受到就業數據疲弱和美國總統川普最新關稅措施的拖累，投資人紛紛逃離風險資產，對聯準會即將降息的預期也升溫。隨勞動市場明顯因關稅調高而轉差，美股邁入八月便顯得步履踉蹌。

美股三大指數上周五全面下挫，那斯達克指數大跌百分之二點二，中斷連續十九個交易日漲跌幅不超過百分之一的紀錄；標普五百指數下跌百分之一點六；道瓊工業指數下跌約五百四十點，跌幅百分之一點二。三大指數周線跌幅都超過百分之二，以道指百分之二點九最重，寫下四月初宣布解放日關稅以來最慘的一周。

費城半導體指數上周五下跌百分之一點四；台積電ＡＤＲ大跌百分之二點七，周線跌百分之四點二，台積電市值上周跌落一兆美元以下，不過，由於特斯拉跌得更重，台積電市值反而在暌違一年多後重返全球前十大。

投資人湧入美債避險，導致殖利率大幅下滑。十年期公債殖利率從上周四的百分之四點三六○跌至百分之四點二一八。對利率前景變動敏感的短債跌幅更大，二年期公債殖利率廿五個基點，報百分之三點七○二，寫下一年來最大跌幅，當時市場同樣是對七月疲弱就業報告而有劇烈反應。

芝商所（ＣＭＥ）的FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算聯準會下一次在九月降息的機率超過百分之八十五，遠高於周四的百分之三十八。

在數據公布前，聯準會理事沃勒和鮑曼分別發表聲明，說明他們為何在上周三反對按兵不動，並表示若聯準會持續猶豫是否降息，恐怕會對勞動市場造成不必要的傷害。

投資人對川普關稅反應相對冷靜，不過，由於本周並無重大財報和經濟數據，投資人預料仍把焦點擺在關稅。

另一方面，企業財報整體表現不錯，人工智慧（ＡＩ）題材繼續發酵。截至上周五，標普五百指數中已有三三一家公司公布財報，其中超過百分之八十二優於市場預期。截至八月一日，標普五百第二季整體獲利年增率達百分之十點二，幾乎是六月底市場原估百分之四點九的兩倍。

本周有助於投資人進一步掌握ＡＩ發展，以及消費力道的真實狀況。可關注帕蘭提爾（Palantir）和超微（ＡＭＤ）的表現；迪士尼、麥當勞以及卡特彼勒（Caterpillar）等道瓊成分股等也將公布財報。