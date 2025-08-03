關稅、匯率戰衝擊 專家示警：缺工情況將逆轉

國發會先前推估，台灣到二○三○年人力缺口將達到四十萬人，各行各業也大喊缺工。然而，隨著美國總統川普掀起關稅戰、匯率戰，專家反而示警，台灣就業情勢即將出現逆轉。

「台灣若被課以高關稅、台幣升值，傳產也撐不住，出口與內需都很不妙，人力需求端非常不樂觀，四十萬人力缺口就要大幅下修。」專家示警，從今年美國推出的關稅戰政策，以及台幣今年以來匯率變化，推演到二○二六、二○二七年，人才流動會有很大變化，如果科技業供應鏈要挪到美國，在自動化、ＡＩ化興起，產業外移等情勢下，台灣也許人力會過剩。

台灣人力資本市場公司執行長晉麗明說，之前討論勞動力缺口時，還沒有匯率、關稅問題，但短短不到兩年，無論是產業關稅、匯率變化，到半導體供應鏈去向，都出現驚天動地變化。

晉麗明舉例，如果台幣對美元匯率出現廿八元，有些產業競爭力就不見了，此時就會釋放勞動力，例如精密機械、紡織業，目前都面臨放無薪假困境。

其次，美國要求半導體到美國投資，加上地緣政治考慮，半導體供應鏈可能都得被迫到美國投資，而輝達來台設廠，搞不好會帶一批美國外派人力來台灣，在產業外移，又有外籍人士來台情況下，加上人工智慧（ＡＩ）興起，企業加強自動化，勞動力缺口會不會有變化？

台積電相關供應鏈全部跟著一起去美國，人才出現挪移。晉麗明建議，政府要關注未來二、三年科技人才流向，「會不會是高科技很缺才、但傳產人才過剩？」

觀察就業市場廿年以上的就業雜誌顧問臧聲遠也直言，對台灣就業前景看法也轉趨悲觀，「因為前提已經完全改變」。

美國總統川普要求企業到美國本土投資，如果留在母國就會被課高關稅，會造成很多產業為達規模效應前往美國投資。

臧聲遠表示，更嚴重的問題是，台灣半導體已不只個別大廠去美國設廠，現在是五大ＡＩ伺服器廠商、供應鏈也都一起帶過去，等於台灣ＡＩ伺服器及半導體兩大重點產業都外移，幾乎等同台灣第三次大規模產業外移，若未來沒有接續的產業，對台灣非常不利。

好消息是，之前很多企業移到東南亞，但這波川普因認定東南亞各國為中國大陸洗產地，課以高關稅，如果台灣最後關稅比東南亞各國低，台商就有可能再回流。