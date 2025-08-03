台廠新聚落 台積駐鳳凰城 電子5哥進德州

台灣企業中，台積電最早體認到自己勢必成為「地緣政治策略家的兵家必爭之地」，二○二○年率先前進美國，今年更一口氣將美國投資金額提高到一千六百五十億美元，隨後電子五哥也在今年陸續宣布，前進德州。

台積電早在二○二○年就前進亞利桑那州鳳凰城設廠。半導體設廠製造晶圓，需要大量的水、電資源，鳳凰城雖然是沙漠城市，不過，鳳凰城附近因為擁有胡佛水壩，不僅可以提供足夠的水，甚至可作水力發電，為半導體設廠完備了基礎設施。此外，受惠於英特爾很早就在鳳凰城設廠，鳳凰城早已培養出完整的半導體聚落，這也讓台積電最終選擇在鳳凰城設廠。

鳳凰城白天很熱、晚上很冷，雖然環境對半導體很有利，卻不是所有製造業都想要在鳳凰城設廠。擁有地理位置優勢的德州，成了各大企業另一個瞄準目標。

德州雖然位於美國南方，從距離上來看，雖然與美東政經中心的紐約、華盛頓特區，或是與美西科技中心矽谷都相隔遙遠，但與適合設置衛星工廠的墨西哥距離很近；財星世界五百大企業中，戴爾、德州儀器、ＡＴ&Ｔ、埃克森美孚、特斯拉等美國本土企業也都選擇在德州設置總部。

ＫＰＭＧ安侯建業稅務部副營運長丁傳倫說，「在德州設廠的第一個好處，就是與客戶溝通比較近，其次，德州的稅也較其他州來得優惠，通常不會有人想去加州、紐約州設廠，因為稅務成本實在是太貴。再者，供應鏈之中，已經有些衛星工廠設置在墨西哥，從墨西哥來德州也比較方便，加上德州是華人移民較多的地方，如果想尋找會講華語的人才，也比較簡單」。

談起德州，曾在休士頓工作十年的資誠美國業務負責人蘇宥人說，撇開國際大廠不談，「光是美國本土企業，也有慢慢搬到德州的趨勢，特斯拉就是一個例子。」近期剛去過加州、德州的他也分享，「在德州加油，是一加侖兩塊半美元，但在加州差不多就是一加侖五美元。」光是油價就差了一倍，更遑論房價、物價、稅金，加州什麼都貴，德州的生活水準反而相當親民，也成為許多大廠的設廠首選。

事實上，美國早在歐巴馬政府時期，就開始倡議「重返製造」，希望透過「先進製造夥伴計畫」，推動高科技製造促進美國產業升級。這套計畫歷經川普第一任期，配合減稅政策，吸引製造業回流本土；拜登政府時期，透過「晶片法案」，以高額經費補貼措施，吸引先進製造設廠，重啟美國再工業化；川普第二任期，運用關稅手段，強勢推動製造業重新回歸美國本土。