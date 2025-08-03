因應關稅 台廠赴美投資 搶德州灘頭堡

美國總統川普強勢推動全球對等關稅計畫，更想讓製造業重新回流美國。因應川普新政，台廠陸續挺進美國，不過，台廠赴美投資也各有不同規畫，其中德州已成業者登陸美國重要聚集地。

過去五年來，半導體上游業者環球晶，以及人工智慧（ＡＩ）伺服器組裝大廠包括鴻海、廣達、英業達、緯創及旗下伺服器代工廠緯穎、仁寶等，幾乎都選擇前進德州。

業者多盼收購舊廠加快進度

在美國擁有豐富建廠經驗的中鼎工程公司證實，ＡＩ伺服器大廠對於前進美國的態度相當積極，因應川普對等關稅八月一日上路，希望能在美國快速建立生產據點，有多家業者都希望能透過收購舊廠改造，加快量產進度。

中鼎高層透露，因德州的達拉斯提供較大租稅優惠，多數前進美國的伺服器組裝大廠都會選擇在達拉斯設立美國子公司，然後將工廠設於休士頓，建立美國生產據點。這樣的作法，類似台灣企業會在台北設立辦公室，但將廠房設在新竹。

投貿中心今年成立助中小企

有能力的大廠可以快速前進美國，但中小企業若要前進美國難度高。經濟部長郭智輝先前表示，台灣中小微企業要到海外投資非常困難，要在美國設廠至少約需四年，慢則五、六年，期間還有許多規範必須要克服；因此，經濟部規畫在達拉斯開設的美國投資貿易服務中心預計今年成立，將採取以大帶小、整合供應鏈等策略，協助台灣中小微企業登陸美國。

早在二○二三年，外貿協會已經在達拉斯設立駐點。貿協指出，德州的奧斯汀、達拉斯與休士頓同為美國成長最快的三個城市，當初會在達拉斯設立據點，就是看中達拉斯在地理位置、產業多元性與基礎建設方面具備獨特優勢，而且德州在地台商與華人資源豐富，擁有良好的人脈基礎與在地支援網路。

貿協看好達拉斯成戰略據點

尤其，美南經濟新核心地位也正在成形，貿協看好，未來，達拉斯將會是台灣企業拓展北美的重要門戶與戰略據點。

台廠拚命衝刺前進美國，不過，ＫＰＭＧ安侯建業稅務部副營運長丁傳倫也提醒，製造基地雖然陸續移至美國，但是，初期幾年，仍得仰仗亞洲、墨西哥的半成品、原料，進入美國後，再進行組裝製造，丁傳倫說，「業者的決戰不是只在美國找到一個地點就好，是整條供應鏈都要跟著走，原物料哪些較低廉、從哪裡進，這些都必須要考量，這也是為什麼大家關注關稅的原因」。

換句話說，即使業者都順利前進美國，但整條供應鏈的生產、運輸成本，都可能因為供應鏈距離拉長，造成整體成本全面上升。這也將是業者前進美國設廠之後，接下來要面對的新挑戰。