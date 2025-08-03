7月出口熱 可望連21紅…財部預估金額上看479億美元

財政部8日將公布今年7月出口統計。財政部表示，美國川普政府對等關稅政策實施期間延後，可能再帶動一波拉貨潮，再加上具有指標性意義的進口電子零組件以及資通與視聽產品6月仍表現不錯，預估7月出口年增率15％到20％之間，規模值在459億到479億美元間，穩穩拿下連21紅。

財政部上月公布6月出口規模達到533.2億美元，這是史上第二個月站上500億美元水準，創下單月新高，年增率也高達33.7％，連續20個月正成長，今年第2季與上半年皆寫下歷年單季與同期最佳成績，締造三高紀錄。

近一年進出口統計

財政部官員表示，6月出口表現耀眼，還是「熱」一個字可以形容，出口規模值達533.2億美元，創下單月新高，年增率也高達33.7％，為連續20個月正成長，主要來自於三個因素，第一個是人工智慧以及高效能運算的商機持續擴散，所以對相關產品的需求構成強而有力的支撐；第二個原因為國際品牌的行動裝置與部分科技產品陸續進入新品備貨周期；第三個因素就是美國暫緩實施對等關稅的期限即將屆滿，所以客戶端的拉貨效應持續在發酵。

6月進口表現亦佳，規模值412.6億美元，創下歷年單月次高，年增率17.3％。官員解釋，主要反應科技產業鏈分工運作，再加上國內半導體設備資本性採購持續擴張；另一方面仍有部分國際農工原料行情下滑，形成一個綜合互相影響結果。

主要貨品中，以資通與視聽產品、電子零組件因AI與高效能運算等應用需求強勁成為出口兩大成長引擎，分別年增82.5％、31.1％，規模值也分創歷年單月次高、新高，合併更是年增53％；礦產品隨油品出貨增加、光學及精密儀器隨行動裝置新機啟動備貨周期，出口各增11.8％、9.3％；塑橡膠及其製品因全球產能過剩、年減12.0％。

主要市場方面，6月對美國出口高速擴增90.9％，規模值續創單月最佳，對東協、日本、中國大陸與香港出口亦同呈兩位數升幅，各增28.2％、25.3％、13.1％。