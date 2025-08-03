大數字／來台觀光客 力拚千萬人次

去年我國來台觀光人次千萬目標並未達標，對於今年目標，交通部長陳世凱則表示，2025年的目標仍會以千萬人次為目標，他指出，台灣的觀光已經打破了過去對於單一市場的依賴，積極走向世界，也鼓勵世界走進台灣。

根據觀光署最新統計，2025年第1季來台旅客人次為212萬8,812人次，較2024年204萬9,917人次，增加7萬8,895人次，漲幅約3.8％，從數據上能明顯看出今年第1季的表現優於去年。

以來台觀光客的國籍上來看，第一名仍是以日本最多占比達17.1％、其次為韓國14.7%、第三為香港11.9％、第四美國8.1%、第五則是中國大陸7.3%。

對於來台觀光人次的目標設定，陳世凱說，觀光的成果不應以來台旅客數作為唯一的評估標準，因此他追求的目標是「去年做不到、今年再努力達成」，目前人數也確實持續在增長，只是速度還不夠快，但他仍希望今年能達成千萬人次的目標。

陳世凱也提到，台灣已經打破了過去對於單一市場的依賴，讓台灣的觀光在未來可以面對全世界更多元的市場，讓台灣的觀光走得更遠、走得更好、走得更穩，在2024年，美國來台灣的旅客已經成為台灣第四大的客源，這是過去看不到的，現在的比率已經到達了10%；日本跟韓國來台灣的旅客也大幅地成長，對於這個多元市場，交通部要持續來努力。