大數字／房價漲幅趨緩 業者壓力大

交通部觀光署近日公布最新旅宿房價統計，2025年第1季全國旅館業（含觀光旅館與一般旅館）平均房價達3,092元，較2024年同期的3,065元小幅上漲27元，年增率僅0.88%，顯示房價漲幅趨緩。整體價格調整幅度不大，業者仍面臨經營成本上升的多重壓力。

觀光署分析，房價變動受到多項因素影響，包括每月基本工資調升、電價調整、通膨帶動物價上升，以及人力短缺問題等。2025年第1季消費者物價指數（CPI）平均漲幅為2.18%，其中服務類項目漲幅2.09%，反映出服務業經營者所面臨的成本挑戰。尤其在人力成本方面，旅館業長期缺工，使得業者必須以更高薪資吸引人力，加重營運負擔。

對於產業長期人力短缺問題，相關部會已陸續提出多項因應措施。像是，勞動部近年積極推動「多元就業開發方案」與「產業人才投資計畫」，鼓勵青年投入服務業，並透過職訓資源協助業者培訓在職人力，或是積極媒合中高齡及二度就業婦女就業。

此外，針對特定產業缺工嚴重的情況，觀光署也表示，旅宿業在本國人力以外，不足的部分，現階段透過僑外生、外籍實習生等管道進行充補，但符合條件且有意願者人數不多，尚無法完全補足，未來將朝向期限放寬(如期限將屆者如何延續不中斷)、條件放寬(如增加學校名冊)等方向進行研議，以擴大來源人數，盼儘速補足人力。

觀光署針對旅宿業人力，將和勞動部合作，並遵循行政院指示，在不影響本國人力權益下，辦理各項人力進用。

交通部也表示，未來將持續關注旅宿業經營環境變化，配合行政院跨部會人力政策推動產業轉型升級，以提升整體服務品質與產業韌性。觀光署強調，提升人力資源穩定性與經營效能，是確保旅館業永續發展的關鍵。