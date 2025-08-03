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大數字／國旅回穩 旅館業住客增溫 首季成長4.9%

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
國旅回溫，根據觀光署統計，2025年第1季國內旅遊動能持續增溫，全台旅館業住客人次達1,827.9萬人次，較去年同期增加4.95%。示意圖。聯合報系資料照
國旅回溫，根據觀光署統計，2025年第1季國內旅遊動能持續增溫，全台旅館業住客人次達1,827.9萬人次，較去年同期增加4.95%。示意圖。聯合報系資料照

國旅回溫，根據觀光署統計，2025年第1季國內旅遊動能持續增溫，全台旅館業住客人次達1,827.9萬人次，較去年同期增加4.95%，甚至超越疫情前2019年同期的1,081.4萬人次，顯示國旅市場持續回穩，並持續創下新高。

交通部對於今年的國旅目標是希望能夠推動國內旅遊達2億人次，目標是希望能超越疫情前的水準。觀光署統計今年第1季的國內旅遊住宿狀況，旅館業住客人次為1,827.9萬人次，相較2024年同期的1,741.7萬人次，成長86.2萬人次，漲幅約4.9%；其中本國籍旅客部分，今年第1季為1,320.7萬人次，超越2024年同期的1,270.9萬人次，增加49.8萬人次，漲幅約3.9%。

值得注意的是，與疫情前的2019年同期的1,081.4萬人次比較，增加239.3萬人次，漲幅突破兩成二，顯示國旅在住宿市場中具備穩定的需求與規模。

另外，在外籍住客2025年第1季為507.2萬人次，2019年同期為693.3萬人次，恢復約七成三，年增470.8萬，成長7.7%，顯示國際旅客市場逐步回溫中。

在縣市別表現上，2025年第1季旅館業客房住用率為50.42%，較2024年同期49.3%，增加1.11個百分點漲幅為2.2%，縣市前五名分別為台北市65.6%、新竹市61%、高雄市55.3%、新竹縣55.2%及台中市53.5%。主因為各縣市持續辦理地方特色活動，並結合當地文化、季節風光等，吸引國內外旅客前來遊玩，如台北燈節、新竹市十八尖山賞花活動、高雄市冬日遊樂園、新竹走走系列之深度遊程、台中媽祖國際觀光文化節等，皆帶動到訪當地人潮、提升周邊觀光收益，並促進旅客留宿當地。

在國旅的樣態中，根據觀光署分析，國人旅遊行為仍以短程一日遊、兩天一夜為主流，家庭與自由行比例持續提升，顯示消費者更加重視旅遊體驗與彈性安排。雖然部分傳統景點如墾丁仍面臨人潮下滑壓力，但都市型觀光與地方文化活動則呈現成長趨勢。

對於要如何持續吸客，觀光署提出首先是希望分眾活動有亮點；第二是交通優惠，且地方政府也能提供優惠措施，不論是抽獎或給予折扣數；第三，善用AI引客，像是地方政府積極露出，甚至到國外做宣傳行銷；規劃區域旅遊，像是北北基桃、雲嘉南、高屏，甚至說微笑南灣遊程的區域發展，這樣也是有助於旅客可以留宿。

再加上，先前已修法通過的，下半年將新增孔子誕辰紀念日／教師節（9月28日）、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（10月25日）及行憲紀念日（12月25日）等三個國定假日。其中，教師節與光復節因補假成為三天連續假期，連假變多也有機會可以促進國旅的機會。

整體而言，2025年第1季台灣旅遊市場表現穩健，無論是本地旅遊參與度或國際觀光回升力道皆呈現正向發展。觀光署表示，將持續監測旅遊市場動態，並推動多元旅遊產品，促進台灣成為國人與國際旅客首選的旅遊目的地。

國旅 觀光署

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