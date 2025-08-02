台灣20%對等關稅出爐後 232條款影響更甚

台灣20%對等關稅出爐後，保德信市值動能50 ETF(009803)經理人張芷菱表示，對等關稅20%稅率為暫時性稅率，由於貿易協議仍在談判中，預期期限前先以20%稅率實施，未來有望比照日本與韓國，進行新一輪投資金額談判，但由於對台灣產業影響最大的為半導體等科技產業，半導體232條款的影響性更為重要，預計相關關稅將於近兩周內公布。

張芷菱指出，若最終台灣的稅率仍為20%，對台灣影響仍有限，因台廠出口美國的商品最大宗為半導體，其他產業自2018年開始多已將生產基地做分散性佈局，對於稅率具生產調整彈性，對照日本與韓國的談判策略，兩國皆以大規模對美投資作為交換條件。

其中，日本將對美國進行規模5500億美元投資，韓國則承諾向美國提供3500億美元的投資規模，並且大多聚焦半導體、能源等關鍵產業，顯示美方在談判中高度重視外資承諾與產業協作，由此推估，台灣後續可能也比照類似模式，對美投資、汽車和農產品市場開放及能源採購將會是重要議題。

張芷菱分析，從台灣出口各國佔比來看，台灣對美國出口約佔23%，其中半導體及資通訊佔70%，其他佔30%，如果232條款未定案，受影響的出口產業將以機械產業為主，其他產業則會以在中國與東南亞輸美關稅形式產生影響。不過綜觀近期美國與其他國家的對等關稅，大多較原先預期的數字為低，且仍有談判空間，預料關稅對通膨的衝擊研判有機會進一步和緩。