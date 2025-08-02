新興市場成長動能具韌性 投資機會多元

富蘭克林證券投顧表示，美國已與更多國家達成貿易協議或直接設定關稅稅率，雖然美國關稅政策將對亞洲等新興市場經濟帶來衝擊，但隨關稅水準逐漸明朗，在亞洲擁有複雜供應鏈且倚賴對美出口的企業，可著手規劃如何進行營運調整，以降低對於銷售之衝擊。中國大陸則處另一軌道，美中雙方貿易休戰延續至8月中旬並可望進一步獲得展延，為雙方談判爭取時間，不過，大陸現階段經濟情勢較為疲軟，通貨緊縮、房地產市場疲弱、失業率偏高等問題持續，仍需強而有力的政策刺激來應對總體經濟挑戰。

富蘭克林證券投顧表示，美國總統川普威脅對印度課徵較高的25%關稅，由於印度出口至美國比重較低，經濟主要受國內驅動且擁有龐大內需市場，評估關稅對經濟的拖累較為有限，且預期印度仍將持續與美國進行談判。印度整體總經情勢穩定、央行維持寬鬆政策環境，有利強韌的經濟成長與企業獲利的可持續性，消費與消費升級，蓬勃發展的數位經濟，以及醫療保健產業的成長潛力特別值得關注。